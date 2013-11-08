Завершилась поездка к святыням Эллады для сотрудников паломнических служб УПЦ

29 октября в рамках Всеукраинской Конференции по вопросам паломничества началась информационная поездка по Греции для сотрудников паломнических служб Украинской православной церкви. Мероприятие организовано паломническим Центром УПЦ совместно с греческой компанией «Мистакидис Тур», сообщает сайт УПЦ.

По благословению Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Владимира, Предстоятеля УПЦ, паломническую группу возглавил архиепископ Черниговский и Новгород-Северский Амвросий.

В Афинах, в монастыре в честь Преображения Господня, состоялся прием, во время которого группа встретилась с митрополитом Кесарианийским, Виронским и Илитосcким Даниилом. От имени Предстоятеля УПЦ архиепископ Амвросий передал поздравление митрополиту Даниилу и вручил в подарок панагию, изготовленную по случаю 1025-летия Крещения Руси. После официального приема для сотрудников паломнических служб была проведена экскурсия по духовно-просветительскому центру Кесарианийского монастыря.

Группа посетила в Афинах монастыри в честь Иоанна Предтечи, Введения Пресвятой Богородицы, а также побывала на древнем Акрополе и Ареопаге. Кроме этого, паломники молились в монастыре Благовещения в городке Неа Макри (недалеко от Афин) .

В Афинах состоялись рабочие встречи участников поездки с представителями туристических фирм и гостиниц, которые занимаются приемом паломников.

На следующий день сотрудники паломнических служб поклонились святыням древних городов Коринфа и Патры.

Также группа посетила остров Керкира (Корфу), где поклонилась мощам святителя Спиридона Тримифунтского и встретилась с митрополитом Керкирским, Паксийским и Диапонтийских островов Нектарием.

2 ноября паломники посетили монастыри Метеор и древний храм Богородицы в г. Каламбака , где встретились с митрополитом Стагейським и Метеорских Серафимом.

3 ноября участники поездки посетили греческий город Верия и приняли участие в воскресном богослужении в храме святых Космы и Дамиана. Перед началом литургии паломники поклонились месту , которое с первохристианских времен почитается как проповедническая кафедра апостола Павла.

В тот же день в резиденции митрополита Эдесского Иоиля состоялся официальный прием, во время которого митрополит Иоиль поздравил архиепископа Амвросия и сотрудников паломнических служб Украинской православной церкви и поделился своими впечатлениями от своего посещения Украины в начале текущего года. Митрополит Иоиль — известный современный гимнограф, и именно он создал гречески последования службы святителю Луке Крымскому.

Также участники поездки посетили монастырь «Панагия довр», который находится недалеко от города Верия, поклонились одноименном чудотворному образу Богоматери. Эта обитель своей историей восходит к тем временам, когда на Балканском полуострове было много славянских поселений. Этим фактом объясняется и славянское название монастыря — «Богоматерь Добра».

В конце дня группа посетила монастырь в честь святого евангелиста Иоанна Богослова в Суроти (недалеко от Салоник) . Там паломники поклонились мощам преподобного Арсения Каппадокийского, а также отслужили панихиду на могиле монаха Паисия Святогорца (+1994 г.) — уважаемого афонского старца, который похоронен в этой обители.

Последний день информационной поездки был посвящен знакомству со святынями и историческими памятниками Салоник . Участники паломничества посетили кафедральный собор города, где поклонились мощам святителя Григория Паламы, а также побывали в храме в честь великомученика Димитрия Солунского, в котором хранятся его мощи.

В тот же день сотрудники паломнических служб УПЦ посетили резиденцию митрополита Лангадийського, Литийського и Рендинського Иоанна, где был устроен прием в их честь. Стороны обменялись подарками , митрополит Иоанн передал Блаженнейшему Митрополиту Киевскому и всея Украины Владимиру памятную награду — крест в честь юбилея моравской миссии святых Кирилла и Мефодия. Паломническая группа посетила святыни Лангадийской митрополии, где участники паломничества поклонились мощам новомученици святой Киранны, пострадавшей от турок, и Казанской иконе Пресвятой Богородицы, которая, вероятно, является одним из первых древних списков утраченной в начале XX века святыни.

Вечером в последний день мероприятия состоялось заседание участников информационной поездки, на котором был принят итоговый документ.

5 ноября участники информационной поездки вернулись в Украину.