Сотрудники отдела социального служения УПЦ посетили женскую колонию

Синодальный отдел благотворительности и социального служения Украинской православной церкви и Сестричество милосердия во имя святой преподобномученицы Елизаветы провели совместную благотворительную акцию в Черниговской женской исправительной колонии.

Женщины, отбывающие наказание в колонии, получили благотворительную помощь в виде продуктовых и бытовых наборов, а также приняли участие в духовно — просветительской беседе, которую провели сотрудники Синодального отдела и сестры милосердия.

Значительную роль в предоставлении духовной помощи осужденным и их последующей социальной реабилитации на сегодня играет деятельность прихода в честь святой великомученицы Анастасии Узорешительницы.

Следует отметить, что многие люди, которые отбыли наказание становятся на путь исправления. Среди посетителей, инокиня Ангелина, которая отбывала наказание в этом учреждении, рассказала присутствующим о своем пути становления в жизни.

Прес-служба Синодального відділу УПЦ