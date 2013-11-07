В Тернополе встретили Холмскую икону Божией Матери

В Тернополе состоялся почти 3-часовой крестный ход по улицам города по случаю прибытия Холмской иконы Божией Матери.

Как передает корреспондент УНИАН, в мероприятии приняли участие представители духовенства во главе с архиепископом Тернопольским, Кременецким и Бучачским Украинской православной церкви Киевского патриархата Нестором, представители власти, приходская молодежь и жители города, всего около 400 человек.

Крестный ход начался на площади Победы на массиве Дружба, откуда колонна в сопровождении милиции отправилась на набережную Тернопольского пруда, где возле креста отслужили молебен к Пресвятой Богородице.

Во время хода икону также занесли в старейший храм Тернополя – Воздвиженскую церковь, где также провели молебен.

После богослужения на набережной крестный ход еще прошел по центральным улицам города, после чего икону отправили в церковь Рождества Пресвятой Богородицы.

Во время крестного хода было перекрыто движение автотранспорта на массиве Дружба и в Центре.

В целом икона пробудет в Тернополе до 25 ноября, ее будут выставлять в семи храмах УПЦ КП Тернополя.

«Думаю, помолиться к ней придут не только горожане, но и жители прилегающих сел. Для сохранения иконы в надлежащем состоянии в церквях будет обеспечен соответствующий температурный режим и охрана, ведь иконе – более 700 лет», – отметил секретарь епархии, протоиерей Алексей Головацкий.

Справка УНИАН. Первое упоминание о Холмской иконе Божией Матери содержится в Галицко-Волынской летописи за 1259 год. Икону Божьей Матери, которую позже назовут Холмской, князь Данила Галицкий привез, ориентировочно, в 1223–1237 годах из Киева в основанный им город Холм.

В 1765 году Богородица с ребенком Иисусом были коронованы золотыми коронами Римским Папой Климентом ХII. 2 сентября 1888 года перед Холмской Богородицей молилась царская семья: Александр III, его жена Мария Федоровна, сын – Великий Князь Николай Александрович (будущий царь Николай I).

Во время Первой мировой войны в 1915 году икону вывезли в Москву, а в 1918 году в Киев - во Флоровский женский монастырь. С 1923 по 1941 год Образ Богородицы прятали в своих домах в Киеве верующие христиане. В 1942 году на средства Митрополита Иллариона (Огиенко) профессор искусств Николай Прахов реставрировал икону.

27 сентября 1943 года с большими почестями Образ Богородицы вернулся в Холмский кафедральный собор.

С 1944 по 1995 годы икона сохранялась в Ивано-Франковской и Волынской области в частных домах.

В 1996 году Холмскую икону Божьей Матери передали музею Волынской иконы, где она и сохраняется.