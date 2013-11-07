Нетленная десница Дмитрия Солунского - на Луганщне

На Луганщину прибыла великая христианская святыня – нетленная десница святого великомученика Дмитрия Солунского Мироточивого. Святыню сопровождает греческая делегация во главе с Митрополитом Верийским Пантелеимоном (Калпакидис), сообщает корреспондент УНИАН.

По словам архиепископа Луганского и Алчевского Митрофана, святыня пробудет в области до 12 ноября.

В свою очередь возглавляющий делегацию Элладской Православной Церкви Высокопреосвященнейший Пантелеймон, Митрополит Верийский, Нааусский и Камбанийский, сообщил, что в Луганскую область святые мощи привезены впервые, в ответ на просьбу Архиепископа Митрофана.

В рамках пресс-конференции архиепископ Митрофан напомнил, что нетленная десница святого великомученика Дмитрия Солунского Мироточивого ныне находится в Свято-Владимирском кафедральном соборе города Луганск – до 8 ноября, после отправится в Свято-Георгиевский собор города Алчевск, а 10 ноября снова вернется в Луганск – в Свято-Петро-Павловский кафедральный собор, где останется до 12 ноября. Всё это время в храмах, где она будет

находиться, будут проходить праздничные богослужения и литургии. В частности, 8 ноября будет отслужена праздничная Божественная литургия в день памяти святого великомученика Димитрия Солунского.

Кроме того, 10 ноября в Луганске в ДК им. Ленина состоится концертная программа «За Святую Русь» (автор-исполнитель – архидиакон Феофил (Боголюбов).

*** На Руси память святого Димитрия Солунского с древнейших времен связывалась с воинским подвигом, патриотизмом и защитой Отечества. Русские воины верили, что они находятся под особым покровительством святого великомученика Димитрия. С конца X века, сразу после Крещения Руси, началось церковное почитание великомученика Димитрия на Руси. В современной Украине этот святой особо почитается и сегодня.