Митрополит Черкасский просит руководителя области снять все биг-борды в Черкассах

Митрополит Черкасский и Каневский Софроний сегодня обратился к главе Черкасской облгосадминистрации Сергею Тулубу с просьбой снять в городе все биг-борды, поскольку они «пропагандируют позор и разврат».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время круглого стола с представителями разных религиозных конфессий.

По словам архиепископа, он просит снять все биг-борды в Черкассах. Оставить лишь те, которые указывают на какой-то магазин, или направление к какой-то улице.

Как отметил священник, «это моя боль, мое беспокойство чисто с духовной точки зрения, я очень за это переживаю».

«Ежедневно езжу на работу и вижу, что нужно спасать нашу молодежь от СПИДа. Черкащина ничего не достигнет, если мы так будем воспитывать людей и молодежь биг-бордами, которые сеют позор и страшный разврат между молодыми людьми. Мне очень жаль, что так теперь на государственном уровне воспитывается наш народ», – отметил священнослужитель.