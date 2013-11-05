На Луганщину прибыла нетленная десница святого Димитрия Солунского

Накануне дня памяти святого великомученика Димитрия Солунского на Луганщину прибыла его нетленная десница. Она пробудет в области до 12 ноября. Об этом 5 ноября 2013 года на пресс-конференции, посвященной этому событию, рассказал архиепископ Луганский и Алчевский Митрофан.



«Мы не подгадывали визит к празднику поминания великомученика Димитрия Солунского, так просто совпало. Но как люди духовные мы видим в этом промысел Божий. И надеемся, что это станет доброй традицией», – заявил архиепископ Митрофан.



В свою очередь возглавляющий делегацию Элладской православной церкви Высокопреосвященнейший Пантелеймон, митрополит Верийский, Нааусский и Камбанийский, сообщил, что в Луганскую область святые мощи привезены впервые, в ответ на просьбу архиепископа Митрофана.



«На лицах прихожан я увидел большое благоговение, и этой крайне отрадно, – считает Пантелеймон. – Надеюсь, что за время пребывания святыни на Луганщине к ней приобщится как можно больше представителей вашей паствы».



Он также рассказал, что вчера встречался с председателем Луганской облгосадминистрации Владимиром Пристюком и председателем Луганского областного совета Валерием Голенко. «Было очень приятно слышать о сотрудничестве власти и церкви в вашем регионе, ибо такое взаимодействие и поддержка всегда направлены на благо простых людей», – уверен глава Элладской православной церкви.



В рамках пресс-конференции архиепископ Митрофан напомнил, что нетленная десница святого великомученика Дмитрия Солунского Мироточивого ныне находится в Свято-Владимирском кафедральном соборе города Луганск – до 8 ноября, после отправится в Свято-Георгиевский собор города Алчевск, а 10 ноября снова вернется в Луганск – в Свято-Петро-Павловский кафедральный собор, где останется до 12 ноября. Всё это время в храмах, где она будет находиться, будут проходить праздничные богослужения и литургии. В частности, 8 ноября будет отслужена праздничная Божественная литургия в день памяти святого великомученика Димитрия Солунского.

ОСТРОВ ЛУГАНЬ