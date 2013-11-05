Глава РПЦ посетил государственный прием по случаю Дня народного единства

4 ноября 2013 года Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл посетил государственный прием в Большом Кремлевском Дворце по случаю Дня народного единства.

К гостям торжественного вечера обратился Президент России В.В. Путин. Глава государства вручил награды Российской Федерации ряду иностранных граждан за большой вклад в укрепление дружбы, сотрудничества и развитие культурных связей с Россией.

В торжественном мероприятии приняли участие руководители синодальных учреждений Русской православной церкви.

Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси