Глава РПЦ посетил государственный прием по случаю Дня народного единства
05:53, 05 ноября 2013Православие
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4 ноября в Кремле
4 ноября 2013 года Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл посетил государственный прием в Большом Кремлевском Дворце по случаю Дня народного единства.
К гостям торжественного вечера обратился Президент России В.В. Путин. Глава государства вручил награды Российской Федерации ряду иностранных граждан за большой вклад в укрепление дружбы, сотрудничества и развитие культурных связей с Россией.
В торжественном мероприятии приняли участие руководители синодальных учреждений Русской православной церкви.
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