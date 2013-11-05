Мощи святого Георгия Победоносца перенесены на место строительства собора Воскресения Христова УПЦ

4 ноября, в день чествования Казанской иконы Божией Матери, мощи великомученика Георгия Победоносца из Святой Успенской Киево — Печерской лавры были перенесены в храм Всех святых на месте строительства Кафедрального собора Воскресения Христова УПЦ.

Возле храма Всех святых святыню встретили архиепископ Переяслав - Хмельницкий и Вишневский Александр, председатель Приходского совета Кафедрального собора УПЦ Воскресения Христова епископ Бородянский Варсонофий, епископ Васильковский Николай, духовенство храма, многочисленные верующие.

После встречи в храме была совершена Божественная литургия.

Десница великомученика Георгия Победоносца находиться в храме Всех святых до 10 ноября. В 14-00 после молебна святыня отбудет в Черниговскую епархию.

Напомним, что десница великомученика Георгия Победоносца прибыла из монастыря Ксенофонт Святой Горы Афон в Украину прибыла 30 октября, по благословению Святейшего Патриарха Константинополя и Нового Рима Варфоломей I и Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Владимира и при содействии Президента Украины Виктора Януковича.

C 30 октября по 4 ноября честные мощи находились в Стефановском приделе Успенского собора Киево-Печерской Лавры. За время пребывания святыне поклонилось до 50000 человек.

График пребывания десницы святого великомученика Георгия Победоносца в Украине (30.10 — 05.12 2013):

Храм Всех Святых г. Киева 4.11 — 10.11

Черниговская епархия г. Козелец 10.11 — 10.11

Черниговская епархия Троицкий собор г. Чернигов 10.11 — 12.11

Харьковская епархия Благовещенский Собор, Покровский монастырь г. Харьков 12.11 — 17.11

Донецкая епархия Свято-Успенская Святогорская лавра 17.11 — 18.11

Горловская епархия Богоявленский собор г. Горловка 18.11 — 19.11

Донецкая епархия Преображенский собор г. Донецк 19.11 — 21.11

Днепропетровская епархия г. Днепропетровск 21.11 — 26.11

Белоцерковская епархия Преображенский Собор Белая Церковь 26.11 — 28.11

Киево -Печерская Лавра 28.11 — 28.11

Житомирская епархия Троицкий храм г. Бердичев 28.11 — 29.11

Житомирская епархия Преображенский собор г. Житомир 29.11 — 1.12

Житомирская епархия Троицкий Собор г. Новоград- Волынский 1.12 — 1.12

Львовская епархия Свято- Георгиевский храм г. Львов 1.12 — 3.12

Спасо-Преображенский собор г. Киев 3.12 — 5.12

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