Патриарх Кирилл вручил дипломы выпускникам курсов для новопоставленных архиереев РПЦ

3 ноября 2013 года, по окончании литургии в Храме Христа Спасителя в Москве, в Тронном зале Патриарших покоев кафедрального соборного храма Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл вручил дипломы об окончании курсов повышения квалификации для новопоставленных архиереев Русской православной церкви.

Двухнедельные курсы проходили на базе Общецерковной аспирантуры и докторантуры имени святых равноапостольных Кирилла и Мефодия. Подобные краткосрочные курсы проводились уже в третий раз.

Вручив дипломы, Предстоятель РПЦ обратился к собравшимся с кратким словом напутствия, пожелав им помощи Божией в архипастырском служении.

Святейший Владыка отметил важность повышения уровня образования иерархов и их стремления получать знания и консультации по организации всех сторон церковной жизни в епархиях. «Все то, что сегодня делает Церковь, призвано поднимать образовательный уровень епископата и духовенства», — подчеркнул Предстоятель.

Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси