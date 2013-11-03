Предстоятель РПЦ совершил литургию в Храме Христа Спасителя

3 ноября 2013 года, в неделю 19-ю по Пятидесятнице, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил Божественную литургию в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя в Москве.

За Литургией была совершена хиротония архимандрита Тихона (Бобова) во епископа Ишимского и Аромашевского (Тюменская митрополия).

За богослужением пели хор Храма Христа Спасителя и хор Тобольской духовной семинарии.

Проповедь перед Причастием произнес священник Димитрий Дворников, клирик храма Казанской Песчанской иконы Божией Матери в Измайлове.

По окончании Литургии Предстоятель Русской Церкви напутствовал епископа Ишимского и Аромашевского Тихона на служение и вручил ему архиерейский жезл. Новохиротонисанный епископ преподал богомольцам первое архипастырское благословение.

Святейший Владыка обратился к верующим с проповедью.

Во внимание к вкладу в развитие российской культуры и в связи с 80-летием со дня рождения Святейший Патриарх Кирилл наградил художественного руководителя МХАТ им. М. Горького Т.В. Доронину орденом святой равноапостольной княгини Ольги I степени.

«Татьяна Васильевна Доронина — замечательный человек, наша современница, — сказал Святейший Патриарх Кирилл, вручая награду. — Она великая актриса, великий художник, но, самое главное, будучи глубоко верующим человеком, храня Христа в сердце, она создавала и в те времена, когда о Боге говорить было невозможно, образы женщин-христианок. И удивленные современники, взирая на эти образы, многое для себя открывали. Поэтому мы Вас любим, Татьяна Васильевна, и желаем помощи Божией Вам в жизни и творческих трудах».

В заключение Предстоятель РПЦ обратился с напутствием к недавно рукоположенным епископам, которые участвовали в богослужении.

Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси