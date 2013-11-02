Сегодня в Донецк прибудет десница святого великомученика Димитрия Солунского

Сегодня, 2 ноября, в канун дня памяти святого великомученика Димитрия Солунского, по благословению Предстоятеля Украинской православной церкви Блаженнейшего Владимира, Митрополита Киевского и всея Украины, в Донецк прибудет великая христианская святыня - нетленная десница святого великомученика Димитрия Солунского Мироточивого.

Святыню сопровождает делегация Элладской православной церкви во главе с митрополитом Верийским, Наусским и Камбанийским Пантелеимоном.

С 2 по 4 ноября нетленная десница будет находиться в Спасо-Преображенском кафедральном соборе г. Донецка.



График пребывания десницы святого великомученика Димитрия Солунского в Донецке:

2 ноября в 15.30 - Торжественная встреча ковчега с десницей святого великомученика Димитрия Солунского;

3 ноября, в день памяти преподобного Илариона Великого, в 9.00 - Божественная литургия;

4 ноября, в день памяти Казанской иконы Божией Матери, в 10.00 - проводы великой христианской святыни в Луганск.



С 4 по 12 ноября святыня будет находиться в Луганской епархии.

Донбасс православный