Сегодня в Донецк прибудет десница святого великомученика Димитрия Солунского
Великая христианская святыня
Сегодня, 2 ноября, в канун дня памяти святого великомученика Димитрия Солунского, по благословению Предстоятеля Украинской православной церкви Блаженнейшего Владимира, Митрополита Киевского и всея Украины, в Донецк прибудет великая христианская святыня - нетленная десница святого великомученика Димитрия Солунского Мироточивого.
Святыню сопровождает делегация Элладской православной церкви во главе с митрополитом Верийским, Наусским и Камбанийским Пантелеимоном.
С 2 по 4 ноября нетленная десница будет находиться в Спасо-Преображенском кафедральном соборе г. Донецка.
График пребывания десницы святого великомученика Димитрия Солунского в Донецке:
2 ноября в 15.30 - Торжественная встреча ковчега с десницей святого великомученика Димитрия Солунского;
3 ноября, в день памяти преподобного Илариона Великого, в 9.00 - Божественная литургия;
4 ноября, в день памяти Казанской иконы Божией Матери, в 10.00 - проводы великой христианской святыни в Луганск.
С 4 по 12 ноября святыня будет находиться в Луганской епархии.