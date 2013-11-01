6 ноября столичная молодежь примет участие в флеш-мобе “Благодарим за Киев”

6 ноября возле Национального музея истории Великой Отечественной войны тысяча представителей столичной молодежи примут участие в флеш-мобе “Благодарим за Киев”.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил заместитель директора Департамента образования и науки, молодежи и спорта КГГА Вадим Костюченко во время презентации программы общегородских мероприятий по случаю 70-й годовщины освобождения Киева от немецких захватчиков.

Молодежное мероприятие стартует на площади возле Музея ВОВ в 16.30.

«Лучшие из лучших, а это около тысячи представителей самых современных спортивно-танцевальных направлений, представителей нашей команды-победителя конкурса “Майданс” примут участие в флеш-мобе благодарности “Благодарим за Киев”, приуроченном этой дате», - заметил Костюченко.

По его словам, участники акции будут танцевать под песню «Смуглянка».

«После этого тысяча лампадок вспыхнет над ними, и это все действо покажет цифру 70, которая символизирует 70-летие освобождения Киева”, - рассказал Костюченко.

По его словам, в флеш-мобе также примут участие современные исполнители, победители финальной части “Украина имеет талант”, которые будут исполнять песни времен Великой отечественной войны.

После завершения акции на площади возле Музея ВОВ участники флеш-моба отправятся торжественным ходом к Парку Славы, где возложат цветы и установят лампадки памяти.

Затем участники флеш-моба перейдут на Майдан Незалежности, где примут креативное участие в рок-концерте.