В Минске пройдет конференция «Христианская антропология перед вызовом современности»

Международная межконфессиональная конференция «Христианская антропология перед вызовом современности» пройдёт с 17 по 19 ноября в Минске по инициативе Международной общественной организации «Христианский Образовательный Центр имени святых Мефодия и Кирилла» и Института религиозного диалога и межконфессиональных коммуникаций при Синоде Белорусской Православной Церкви.

Конференция проводится по благословению Митрополита Минского и Слуцкого Филарета, председателя Международной общественной организации «Христианский Образовательный Центр имени святых Мефодия и Кирилла».

Цель конференции – углубление и расширение контактов между православными и католическими богословами и совместный поиск ответов на вопросы, затрагиваемые тематикой конференции, налаживание связей и развитие сотрудничества между представителями различных религиозных кругов. В цели форума также входит установление более тесных контактов между христианскими богословами и светскими исследователями, специализирующимися в области истории православия, католицизма, а также в области религиоведения, философии и социологии.

Среди ожидаемых почетных гостей и участников конференции: Митрополит Минский и Слуцкий Филарет, Патриарший Экзарх всея Беларуси, архиепископ Тадеуш Кондрусевич, Апостольский нунций архиепископ Клаудио Гуджеротти, представители Московского и Константинопольского патриархатов, Ватикана, секретариата Совета епископских конференций Европы, богословских высших учебных заведений, представители светской науки, а также представители различных христианских конфессий, иудейских и мусульманских общин.

Планируется, что конференция начнет работу 17 ноября в 16.00 на базе Международного образовательного центра имени Й.Рау (IBB центр). Конференция будет продолжаться три дня. Кроме пленарных заседаний пройдет работа в секциях по направлениям: теологические основания антропологии, христианская антропология и права человека, христианская антропология и биоэтика. Заключительной частью программы форума станет проведение круглого стола на тему «Религиозная антропология и гендерные вопросы». В ходе проведения конференции состоится презентация православно-католического словаря «Богословская антропология» под редакцией протоиерея Андрея Лоргуса и Бертрама Штубенрауха. Представленный словарь богословской антропологии, изданный по инициативе австрийского фонда «Про Ориенте» и московского фонда «Русское Православие».

Традиционно в рамках программы «Европейские мосты» Христианский Образовательный Центр им. свв. Мефодия и Кирилла и Институт религиозного диалога и межконфессиональных коммуникаций во второй день конференции организуют культурную акцию - концерт в Белорусской государственной филармонии «Голоса творения-2013». В первом отделении Государственный академический симфонический оркестр Республики Беларусь исполнит «Вокализ» и фрагмент второго концерта для фортепиано с оркестром С. В. Рахманинова. Во втором отделении концерта хоры православного и католического приходов Минска исполнят «Реквием» Моцарта. Концерт посвящен памяти жертв Первой Мировой войны.

В мероприятии примут участие представители государственных органов Республики Беларусь, в компетенцию которых входит решение вопросов по делам религиозных организаций. Среди участников также эксперты из стран СНГ, ближнего и дальнего зарубежья: Германии, Швейцарии, Италии, Бельгии, Франции, Литвы, Польши, Украины, России, Турции, Азербайджана, США и других. К участию в форуме приглашаются не только религиозные деятели, богословы, члены христианских церквей или представители ислама и иудаизма, но и светские лица, в том числе и те, которые не принадлежат к религиозным общинам или являются носителями атеистических взглядов.

Организаторами конференции являются Христианский Образовательный Центр (Минск), Папский Совет по содействию христианскому единству(Ватикан), Институт религиозного диалога и межконфессиональных коммуникаций при Синоде БПЦ (Минск).

Поддержку в подготовке конференции оказывают православные и католические структуры: Минская епархия БПЦ, Минско-Могилевская архиепископия Римско-католической Церкви в Беларуси, Апостольская Нунциатура в Республике Беларусь, Библейско-богословский институт св. апостола Андрея Первозванного (Москва), фонд KircheinNot (Германия), фонд UrbiOrbi (Италия) и др. Данная конференция станет восьмой по счету в серии межконфессиональных и межрелигиозных форумов, устраиваемых православными организациями в Республике Беларусь в сотрудничестве с католическими организациями.

Пресс-служба Института теологии БГУ