III Всеукраинская конференция по вопросам паломничества: ключевые моменты

11:42, 31 октября 2013
Православие
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Конференцию по вопросам паломничества открыл управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Бориспольский и Броварской Антоний. Он зачитал приветственное слово Предстоятеля УПЦ Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Владимира. В нем, в частности, говорилось: «Вы прибрели опыт, и появилось много новых паломнических служб, но неизменной остается основная цель – вести паству через святыни этого мира к реалиям Царства Небесного – через Иерусалим земной восходить к Иерусалиму Горнему. Основная цель паломничества совпадает с целью Церкви вообще – это спасение и обожение человека».

III Всеукраинская конференция по вопросам паломничества

В своем приветственном слове Предстоятель привел слова апостола Павла из его послания к римлянам: «Надеюсь, что проходя, увижусь с вами, и что вы проводите меня туда, как скоро наслажусь общением с вами, хотя отчасти» (Рим., 15:24) и призвал Божье благословение на всех участников паломнического форума.

Далее к участникам форума обратился митрополит Бориспольский и  Броварской Антоний, управляющий делами УПЦ. Он отметил, что «паломничество – наиважнейший аспект церковной жизни».

«Поклонение святым местам имеет много аспектов, – сказал владыка Антоний. – Можно говорить о его сотериологическом факторе (паломничество как способ спасения и обожения человека), можно вспомнить, что именно первые паломники (такие как Сильвия Аквитанка и русский игумен Даниил) стали авторами уникальных памятников письменности, можно доказать, что судьбоносное путешествие преподобного Антония на Афон было именно паломничеством, благодаря которому появилась Киево-Печерская Лавра.

«Времена изменились, – добавил архипастырь, – и я бы добавил еще одну причину считать паломничество важнейшим делом. Именно путешествия по святым местам могут стать большим воспитательным фактором для молодежи и школьников. Воцерковление в некоторых случаях идет значительно быстрее, однако, организаторам подобных поездок важно понимать, что они несут большую ответственность, которую можно сравнить даже с пастырским служением».

Паломнический центр УПЦ: структура и функции

 

По словам владыки Антония, Паломнический центр УПЦ создан для решения ключевых вопросов, которые возникают, задача центра – помочь и поддержать на общецерковном уровне деятельность паломнических служб в епархиях. На сегодняшний день структура паломнических служб УПЦ насчитывает около 30 служб.

Специальным распоряжением председателя Отдела внешних церковных связей – архиепископа Луганского и Алчевского Митрофана (Юрчука), подписанным в июле 2013 г., определены две главные группы паломнических организаций. Первая группа – это паломнические службы на приходах, при монастырях и братствах. Вторая группа – это паломнические отделы, которые являются структурными подразделениями епархиальных управлений. Эти две группы подчиняются архиерею, в юрисдикции которого они находятся.

Есть и еще один вид паломнических служб – общецерковный. В пределах УПЦ эта группа представлена единой службой – Паломническим центром УПЦ при Отделе внешних церковных связей УПЦ

III Всеукраинская конференция по вопросам паломничества

Паломнический центр УПЦ является структурным подразделением Отдела внешних церковных связей УПЦ. Руководитель Паломнического центра УПЦ подчиняется непосредственно Предстоятелю, Священному Синоду и председателю Отдела внешних церковных связей УПЦ.

«Ни в коем случае Паломнический центр Украинской Православной Церкви не является органом контроля и наказания, потому что паломнические службы в епархиях подчинены непосредственно правящему архиерею, - подчеркнул владыка Антоний. – Паломнический центр УПЦ создан для решения ключевых вопросов, которые периодически возникают. Задание центра, согласно Положению о Паломническом центре УПЦ, принятого Священным Синодом, состоит в том, чтобы стать поддержкой всем вам на общецерковном уровне в реализации паломнической деятельности в пределах епархии».

Паломнический Центр УПЦ имеет соответствующий опыт в проведении обучающих курсов для сотрудников паломнических служб. «Церковь ждет от центра деятельных шагов в сфере подготовки будущих руководителей и сотрудников паломнических служб», – отметил митрополит Антоний.

Также только Паломнический центр УПЦ имеет полномочия от имени всей Украинской Православной Церкви представлять интересы верующих перед авиаперевозчиками и получать льготы для сотен церковнослужителей.

В завершение доклада Владыка Антоний призвал всех к единству «не только в критические моменты, но и ежедневно». «Только планомерная и регулярная работа по централизации ваших усилий сделает паломнические структуры эффективными и стойкими, и только от вас самих зависит, насколько вы воспользуетесь этой возможностью – насколько реальным будет соборное слово», – подчеркнул он.

Пример реальной деятельности Паломнического центра УПЦ на общецерковном уровне – вмешательство в попытку Верховной Рады Украины ввести законопроект под названием «Закон о паломничестве». Именно Паломнический центр УПЦ стал тогда инициатором проведения Всеукраинской конференции, во время которой были созданы соответствующие обращения. Результат – законопроект не был принят.

sobor.in.ua

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