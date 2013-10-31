III Всеукраинская конференция по вопросам паломничества: ключевые моменты

Конференцию по вопросам паломничества открыл управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Бориспольский и Броварской Антоний. Он зачитал приветственное слово Предстоятеля УПЦ Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Владимира. В нем, в частности, говорилось: «Вы прибрели опыт, и появилось много новых паломнических служб, но неизменной остается основная цель – вести паству через святыни этого мира к реалиям Царства Небесного – через Иерусалим земной восходить к Иерусалиму Горнему. Основная цель паломничества совпадает с целью Церкви вообще – это спасение и обожение человека».

В своем приветственном слове Предстоятель привел слова апостола Павла из его послания к римлянам: «Надеюсь, что проходя, увижусь с вами, и что вы проводите меня туда, как скоро наслажусь общением с вами, хотя отчасти» (Рим., 15:24) и призвал Божье благословение на всех участников паломнического форума.

Далее к участникам форума обратился митрополит Бориспольский и Броварской Антоний, управляющий делами УПЦ. Он отметил, что «паломничество – наиважнейший аспект церковной жизни».

«Поклонение святым местам имеет много аспектов, – сказал владыка Антоний. – Можно говорить о его сотериологическом факторе (паломничество как способ спасения и обожения человека), можно вспомнить, что именно первые паломники (такие как Сильвия Аквитанка и русский игумен Даниил) стали авторами уникальных памятников письменности, можно доказать, что судьбоносное путешествие преподобного Антония на Афон было именно паломничеством, благодаря которому появилась Киево-Печерская Лавра.

«Времена изменились, – добавил архипастырь, – и я бы добавил еще одну причину считать паломничество важнейшим делом. Именно путешествия по святым местам могут стать большим воспитательным фактором для молодежи и школьников. Воцерковление в некоторых случаях идет значительно быстрее, однако, организаторам подобных поездок важно понимать, что они несут большую ответственность, которую можно сравнить даже с пастырским служением».

Паломнический центр УПЦ: структура и функции

По словам владыки Антония, Паломнический центр УПЦ создан для решения ключевых вопросов, которые возникают, задача центра – помочь и поддержать на общецерковном уровне деятельность паломнических служб в епархиях. На сегодняшний день структура паломнических служб УПЦ насчитывает около 30 служб.

Специальным распоряжением председателя Отдела внешних церковных связей – архиепископа Луганского и Алчевского Митрофана (Юрчука), подписанным в июле 2013 г., определены две главные группы паломнических организаций. Первая группа – это паломнические службы на приходах, при монастырях и братствах. Вторая группа – это паломнические отделы, которые являются структурными подразделениями епархиальных управлений. Эти две группы подчиняются архиерею, в юрисдикции которого они находятся.

Есть и еще один вид паломнических служб – общецерковный. В пределах УПЦ эта группа представлена единой службой – Паломническим центром УПЦ при Отделе внешних церковных связей УПЦ.

Паломнический центр УПЦ является структурным подразделением Отдела внешних церковных связей УПЦ. Руководитель Паломнического центра УПЦ подчиняется непосредственно Предстоятелю, Священному Синоду и председателю Отдела внешних церковных связей УПЦ.

«Ни в коем случае Паломнический центр Украинской Православной Церкви не является органом контроля и наказания, потому что паломнические службы в епархиях подчинены непосредственно правящему архиерею, - подчеркнул владыка Антоний. – Паломнический центр УПЦ создан для решения ключевых вопросов, которые периодически возникают. Задание центра, согласно Положению о Паломническом центре УПЦ, принятого Священным Синодом, состоит в том, чтобы стать поддержкой всем вам на общецерковном уровне в реализации паломнической деятельности в пределах епархии».

Паломнический Центр УПЦ имеет соответствующий опыт в проведении обучающих курсов для сотрудников паломнических служб. «Церковь ждет от центра деятельных шагов в сфере подготовки будущих руководителей и сотрудников паломнических служб», – отметил митрополит Антоний.

Также только Паломнический центр УПЦ имеет полномочия от имени всей Украинской Православной Церкви представлять интересы верующих перед авиаперевозчиками и получать льготы для сотен церковнослужителей.

В завершение доклада Владыка Антоний призвал всех к единству «не только в критические моменты, но и ежедневно». «Только планомерная и регулярная работа по централизации ваших усилий сделает паломнические структуры эффективными и стойкими, и только от вас самих зависит, насколько вы воспользуетесь этой возможностью – насколько реальным будет соборное слово», – подчеркнул он.

Пример реальной деятельности Паломнического центра УПЦ на общецерковном уровне – вмешательство в попытку Верховной Рады Украины ввести законопроект под названием «Закон о паломничестве». Именно Паломнический центр УПЦ стал тогда инициатором проведения Всеукраинской конференции, во время которой были созданы соответствующие обращения. Результат – законопроект не был принят.

sobor.in.ua