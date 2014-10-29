В Голосеевском монастыре 30 октября отмечают 26-ю годовщину упокоения монахини Алипии

30 октября в Свято-Покровском Голосеевском мужском монастыре Киева (Голосеевская пустынь) отмечают 26-ю годовщину упокоения монахини Алипии (Авдеевой) – подвижницы, особо почитаемой православными христианами в Украине.

Как сообщили "УНИАН-Религии" в монастыре, по традиции обитель открыта для встречи паломников уже сейчас. Как правило, люди идут всю ночь, очередь к блаженной старице не прекращается.

По словам наместника монастыря архимандрита Исаакия (Андроника), у многих православных христиан стало благочестивой традицией приходить обитель в день преставления матушки Алипии – 30 октября, чтобы поклониться ей.

В этот день в Голосеево приезжают паломники из всех стран СНГ, ближнего и дальнего зарубежья. Для того, чтобы все желающие смогли посетить богослужения, в этот день в монастыре будет совершено четыре Божественные литургии.

«Матушку Алипию любят, и она близка многим, потому что жила в наши дни, её подвиг подвижничества помнят люди. Многим она помогла, многих привела к покаянию, особенно после того как отошла ко Господу. При всей кажущейся простоте, которую она преднамеренно демонстрировала, она была очень мудрым человеком», - рассказал наместник монастыря.

Матушка Алипия покоится в небольшой усыпальнице, в нижнем пределе храма обители, освященном в честь иконы Божией Матери «Живоносный источник».

30-го октября службы будут совершаться:

1-я Литургия — 3:00 (Покровский храм)

2-я Литургия — 5:00 (Покровский храм)

3-я Литургия — 7:00 (храм Св. Иоанна Дамаскина)

4-я Литургия — 9:00 (Живоносный источник)

В течение дня на месте погребения матушки Алипии и у часовни - на месте ее подвигов, будут совершаться панихиды.

Как сообщал УНИАН, в прошлом году Свято-Покровский Голосеевский мужской монастырь Киева в день памяти монахини Алипии посетили около 100 тысяч паломников.

Справка УНИАН. Монахиня Алипия родилась 16 марта (3 марта - по старому стилю) 1905 года. Была пострижена в монашество в 1940-х годах в Киево-Печерской Лавре.

За безропотное несение скорбей и многочисленные духовные подвиги Господь даровал ей дар исцеления и прозорливости.

В 1979 году монахиня Алипия поселилась на развалинах уничтоженной в 1926 году Голосеевской пустыни, где несла свой духовный подвиг. Сюда к ней приходило множество людей с просьбами об исцелении и духовной помощи.

30 октября 1988 года монахиня отошла ко Господу и была похоронена на Лесном кладбище города Киева.

18 мая 2006 года по благословению предстоятеля Украинской Православной Церкви митрополита Владимира тело блаженной старицы перезахоронили в Голосеевском монастыре, в усыпальнице под храмом в честь иконы Божией Матери «Живоносный источник».

Монахиня Алипия пока не причислена к лику святых, вместе с тем ее почитание можно сравнить с почитанием православными христианами Матроны Московской.

Дни особого поминовения монахини Алипии совершаются 30 числа каждого месяца (в феврале - 28 числа), 30 октября, 16 марта, 18 мая, 30 августа.