В столице идут VI Покровские чтения
«Свет Владимирова Крещения через вехи тысячелетий»
29 октября, по благословению Митрополита Киевского и всея Украины Владимира, в актовом зале Института международных отношений Киевского национального университета им.Т.Шевченко состоялось открытие VI Покровских международных миссионерско-просветительских чтений «Свет Владимирова Крещения через вехи тысячелетий», приуроченных к 1025-летию Крещения Киевской Руси.
Традиционный церковно-светский научно-практический форум был организован Синодальным отделом религиозного образования, катехизации и миссионерства Украинской Православной Церкви и Всеукраинским Православным педагогическим обществом совместно с Киевским Национальным Университетом имени Тараса Шевченко, Институтом проблем воспитания Академии педагогических наук Украины, Киевским университетом имени Бориса Гринченко, Киевской духовной академией и семинарией, Полтавской миссионерской духовной семинарией и Киевским религиозно-философским обществом.
В открытии Чтений приняли участие около 700 участников: представители Украины (всех ее регионов), России, Беларуси, Грузии, Польши, Великобритании.
После совместной молитвы Председатель отдела религиозного образования, катехизации и миссионерства УПЦ митрополит Полтавский и Миргородский Филипп объявил о начале работы Чтений.
Всех участников конференции от имени Блаженнейшего Митрополита Владимира поздравил управляющий делами УПЦ митрополит Бориспольский и Броварской Антоний.
Также владыка Антоний выступил с докладом » Будущее христианской педагогики в общественном пространстве Украины».
С приветственным словом от Президента Украины на открытии Чтений выступил представитель Президента Украины в Верховной Раде Украины, депутат Верховной Рады Юрий Мирошниченко. Также с приветственным словом выступил ректор Киевского Национального Университета имени Тараса Шевченко Леонид Губерский. Кроме этого были объявлены поздравительные слова Патриаршего Экзарха всея Беларуси митрополит а Минского и Слуцкого Филарета, Министра образования и науки, молодежи и спорта Украины Дмитрия Табачника, председателя Киевской городской государственной администрации Александра Попова и др..
После оглашения приветствий в холле института состоялась пресс-конференция для сотрудников СМИ.
Покровские чтения продолжат свою работу до 31 октября
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ ЧТЕНИЙ:
Секция 1. Влияние христианства на формирование образовательной парадигмы в Украине.
Секция 2. Духовно-культурные и семейные ценности христианства в молодежной среде.
Секция 3. Воскресная школа — духовный фундамент подрастающего поколения.
Секция 4. Современная медицина и православие.
Секция 5. Теология и философия христианства.
Секция 6. Психология творчества и православная духовность.
Секция 7. Христианские духовно-нравственные курсы в системе школьного и внешкольного образования Украины: опыт и перспективы.
Также в рамках конференции состоится заседание круглого стола «Векторы развития христианских просветительских и миссионерских проектов».
После приветствия Высокопреосвященнейший митрополит Антоний выступил с докладом на указанную тему Чтений.