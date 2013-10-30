В столице идут VI Покровские чтения

29 октября, по благословению Митрополита Киевского и всея Украины Владимира, в актовом зале Института международных отношений Киевского национального университета им.Т.Шевченко состоялось открытие VI Покровских международных миссионерско-просветительских чтений «Свет Владимирова Крещения через вехи тысячелетий», приуроченных к 1025-летию Крещения Киевской Руси.

Традиционный церковно-светский научно-практический форум был организован Синодальным отделом религиозного образования, катехизации и миссионерства Украинской Православной Церкви и Всеукраинским Православным педагогическим обществом совместно с Киевским Национальным Университетом имени Тараса Шевченко, Институтом проблем воспитания Академии педагогических наук Украины, Киевским университетом имени Бориса Гринченко, Киевской духовной академией и семинарией, Полтавской миссионерской духовной семинарией и Киевским религиозно-философским обществом.

В открытии Чтений приняли участие около 700 участников: представители Украины (всех ее регионов), России, Беларуси, Грузии, Польши, Великобритании.

После совместной молитвы Председатель отдела религиозного образования, катехизации и миссионерства УПЦ митрополит Полтавский и Миргородский Филипп объявил о начале работы Чтений.

Всех участников конференции от имени Блаженнейшего Митрополита Владимира поздравил управляющий делами УПЦ митрополит Бориспольский и Броварской Антоний.

Также владыка Антоний выступил с докладом » Будущее христианской педагогики в общественном пространстве Украины».

С приветственным словом от Президента Украины на открытии Чтений выступил представитель Президента Украины в Верховной Раде Украины, депутат Верховной Рады Юрий Мирошниченко. Также с приветственным словом выступил ректор Киевского Национального Университета имени Тараса Шевченко Леонид Губерский. Кроме этого были объявлены поздравительные слова Патриаршего Экзарха всея Беларуси митрополит а Минского и Слуцкого Филарета, Министра образования и науки, молодежи и спорта Украины Дмитрия Табачника, председателя Киевской городской государственной администрации Александра Попова и др..

После оглашения приветствий в холле института состоялась пресс-конференция для сотрудников СМИ.

Покровские чтения продолжат свою работу до 31 октября

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ ЧТЕНИЙ:

Секция 1. Влияние христианства на формирование образовательной парадигмы в Украине.

Секция 2. Духовно-культурные и семейные ценности христианства в молодежной среде.

Секция 3. Воскресная школа — духовный фундамент подрастающего поколения.

Секция 4. Современная медицина и православие.

Секция 5. Теология и философия христианства.

Секция 6. Психология творчества и православная духовность.

Секция 7. Христианские духовно-нравственные курсы в системе школьного и внешкольного образования Украины: опыт и перспективы.

Также в рамках конференции состоится заседание круглого стола «Векторы развития христианских просветительских и миссионерских проектов».

После приветствия Высокопреосвященнейший митрополит Антоний выступил с докладом на указанную тему Чтений.

УПЦ