Президент Украины Виктор Янукович поклонился деснице великомученика Георгия Победоносца, которая сегодня прибыла в Киево-Печерскую Лавру со Святой Горы Афон.

В Стефаниевском приделе Успенского собора Киево-Печерской Лавры, где поместили святыню, молебен отслужили управляющий делами УПЦ, первый викарий Киевской Митрополии митрополит Бориспольский Антоний и митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел.

Десница великомученика Георгия Победоносца. Фото УНИАН.

Митрополит Антоний назвал прибытие святыни в Украину историческим событием. Он поблагодарил главу государства и игумена Ксенофонтового монастыря Святой Горы Афон Алексея «за то, что дали возможность прикоснуться к истории нашей церкви».

Также он выразил благодарность от Митрополита Киевского и всея Украины Блаженнейшего Владимира.

Игумен Алексей, который сопровождает мощи во время их пребывания в Украине, в свою очередь, выразил особую благодарность Януковичу за его «заботу, благочестивые труды и возможность прибыть в Украину».

Он отметил, что привез святые мощи и икону Георгия Победоносца в Украину для того, чтобы благословить украинский народ.

«Мы привезли благословеннейшего Святого Георгия, чтобы верующие могли прийти и поклониться этой святыне. Пусть Святой Георгий помогает всем», - сказал он.

*** Прибытие святыни в Украину проходит с благословения Святейшего Патриарха Константинополя и Нового Рима Варфоломея и Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Владимира и при содействии Президента Украины Виктора Януковича. Также свое благословение на путешествие святыни в Украину дал Священный Кинот Святой горы Афон.

Мощи великомученика Георгия постоянно хранятся в монастыре Ксенофонт на Святой Горе Афон. По традиции, вывозить священные реликвии оттуда могут только в сопровождении наместника того монастыря, в котором хранятся святыни. В Украине ковчег с десницей сопровождает игумен Ксенофонтового монастыря архимандрит Алексей.

В Киеве святыня будет выставлена для поклонения до 10 ноября.

4-10 ноября - Храм Всех Святых, г. Киев.

Далее ковчег со святыми мощами будет путешествовать по Украине:

10 ноября - Черниговская епархия, г. Козелец;

10-12 ноября - Черниговская епархия, г. Чернигов;

12-17 ноября - Харьковская епархия, г. Харьков;

17-21 ноября - Донецкая епархия, г. Донецк;

21-25 ноября - Днепропетровская епархия, г. Днепропетровск;

25-28 ноября - Белоцерковская епархия, г. Белая Церковь;

28-29 ноября - Житомирская епархия, г. Бердичев;

29 ноября – 1 декабря - Житомирская епархия, г. Житомир;

1-3 декабря - Львовская епархия, г. Львов;

3-5 декабря - Спасо-Преображенский собор, г. Киев.

Святой великомученик Георгий Победоносец родился в III в. Вырос в христианской семье в Каппадокии, которая входила в состав Римской империи.

Вступив в римское войско, Георгий за свои ратные подвиги был назначен одним из старших военачальников.

Узнав об указе императора преследовать христиан, Георгий открыто выступил против правителя и призвал всех признать веру в Христа. Крепкий, непобедимый воин, он после восьмидневных тяжелых мук за исповедование Христа был обезглавлен. За этот подвиг во имя веры Церковь назвала его Победоносцем.