Православная Церковь Заграницей хочет уточнить список новомучеников

Русская Православная Церковь Заграницей надеется на сотрудничество с Синодальной комиссией по канонизации Русской Правосланой Церкви для уточнения списка новомучеников и дней их памяти. Об этом в ходе международной конференции «Научно-богословское осмысление мученичества, исповедничества и массовых репрессий» сообщил архиепископ Берлинский Марк.

По его словам, на сегодняшний день РПЦ и РПЦЗ имеют не только разные списки новомучеников, но и разные дни их памяти. Во многом это обусловлено условиями и особенностями деятельности по канонизации новомучеников за границей, где не было возможности доступа к архивам. Решения о прославлении того или иного человека там зачастую принимались на основе публикаций в советских газетах. А потому Зарубежная церковь была готова к тому, что её список прославленных новомучеников будет уточняться. Изначально в него вносились сведения о живших и пострадавших до Декларации митрополита Сергия, так как считалось, что более поздние материалы требуют более пристального изучения.

Международная конференция «Научно-богословское осмысление мученичества, исповедничества и массовых репрессий» проводилась в Москве общецерковной аспирантурой имени святых равноапостольных Кирилла и Мефодия при участии Новоспасского ставропигиального мужского монастыря, мемориального научно-просветительского центра «Бутовский полигон» и при поддержке фонда «Русский мир». На конференции прозвучали доклады, посвящённые различным аспектам прославления и почитания новомучеников и исповедников Российских.

Правмир