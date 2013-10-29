В Киеве сегодня открываются VI Покровские чтения
К 1025-летию Крещения Руси
С 29 по 31 октября в Киеве пройдут VI Покровские международные миссионерско-просветительские чтения, посвященные 1025-летию Крещения Киевской Руси.
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ ЧТЕНИЙ:
Секция 1. Влияние христианства на формирование образовательной парадигмы в Украине.
Секция 2. Духовно-культурные и семейные ценности христианства в молодежной среде.
Секция 3. Воскресная школа – духовный фундамент подрастающего поколения.
Секция 4. Современная медицина и православие.
Секция 5. Теология и философия христианства.
Секция 6.Психология творчества и православная духовность.
Секция 7. Христианские духовно-моральные курсы в системе школьного и внешкольного образования Украины: опыт и перспективы.
Круглый стол. Векторы развития христианских просветительских и миссионерских проектов.
Открытие Чтений состоится 29 октября в 10.00 в актовом зале Института международных отношений Киевского национального университета им.Т.Шевченко (ул. Мельникова, 36/1).
30 октября, 10.00 – работа в секциях по указанным выше направлениям.
31 октября, 10.00 – заключительное пленарное заседание и торжественное закрытие Чтений.
Рабочие языки Чтений — украинский, русский.
По итогам работы форума будет издан традиционный сборник научных трудов.