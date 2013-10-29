В Киеве сегодня открываются VI Покровские чтения

К 1025-летию Крещения Руси

С 29 по 31 октября в Киеве пройдут VI Покровские международные миссионерско-просветительские чтения, посвященные 1025-летию Крещения Киевской Руси. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ ЧТЕНИЙ: Секция 1. Влияние христианства на формирование образовательной парадигмы в Украине. Секция 2. Духовно-культурные и семейные ценности христианства в молодежной среде. Секция 3. Воскресная школа – духовный фундамент подрастающего поколения. Секция 4. Современная медицина и православие. Секция 5. Теология и философия христианства. Секция 6.Психология творчества и православная духовность. Секция 7. Христианские духовно-моральные курсы в системе школьного и внешкольного образования Украины: опыт и перспективы. Круглый стол. Векторы развития христианских просветительских и миссионерских проектов. Открытие Чтений состоится 29 октября в 10.00 в актовом зале Института международных отношений Киевского национального университета им.Т.Шевченко (ул. Мельникова, 36/1). 30 октября, 10.00 – работа в секциях по указанным выше направлениям. 31 октября, 10.00 – заключительное пленарное заседание и торжественное закрытие Чтений. Рабочие языки Чтений — украинский, русский. По итогам работы форума будет издан традиционный сборник научных трудов. rokim.org.ua

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