В Киеве сегодня открываются VI Покровские чтения

12:52, 29 октября 2013
Православие
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К 1025-летию Крещения Руси

С 29 по 31 октября в Киеве пройдут VI Покровские международные миссионерско-просветительские чтения, посвященные 1025-летию Крещения Киевской Руси.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ ЧТЕНИЙ:

Секция 1. Влияние христианства на формирование образовательной парадигмы в Украине.

Секция 2Духовно-культурные и семейные ценности христианства в молодежной среде.

Секция 3. Воскресная школа – духовный фундамент подрастающего поколения.

Секция 4. Современная медицина и православие.

Секция 5. Теология и философия христианства.

Секция 6.Психология творчества и православная духовность.

Секция 7. Христианские духовно-моральные курсы в системе школьного и внешкольного образования Украины: опыт и перспективы.

Круглый стол. Векторы развития христианских просветительских и миссионерских проектов.

Открытие Чтений состоится 29 октября в 10.00 в актовом зале Института международных отношений Киевского национального университета им.Т.Шевченко (ул. Мельникова, 36/1).

30 октября, 10.00 – работа в секциях по указанным выше направлениям.

31 октября, 10.00 – заключительное пленарное заседание и торжественное закрытие Чтений.

Рабочие языки Чтений — украинский, русский.

По итогам работы форума будет издан традиционный сборник научных трудов. 

rokim.org.ua

 
 

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