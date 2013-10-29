В Киеве открылась Всеукраинская конференция по вопросам паломничества

28 октября в галерее «Соборная» на месте строительства Кафедрального собора Украинской Православной Церкви открылась Всеукраинская конференция по вопросам паломничества, которая в течение одного дня будет проходить в Киеве, и будет продолжена информационной паломнической поездкой в Грецию, организованной паломническим Центром УПЦ.

По благословению Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Владимира молебном «На начало всякого доброго дела» конференцию открыл управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Бориспольский и Броварской Антоний. Молебен состоялся в нижнем Андрее-Владимирском храме Кафедрального собора УПЦ в присутствии участников Конференции, руководителей и сотрудников паломнических служб УПЦ.

В галерее «Соборная » на месте строительства Кафедрального собора УПЦ , где состоялась Конференция , митрополит Антоний зачитал Приветственное слово Предстоятеля Украинской Православной Церкви и также сам обратился к участникам Конференции с приветствием. В своем слове митрополит Антоний подчеркнул важность работы паломнических служб в наше время, когда их деятельность часто имеет миссионерский содержание Также владыка Антоний отметил необходимость объединения усилий в паломнической сфере при поддержке Паломнического Центра УПЦ, который был создан Священным Синодом именно для координации работы паломнических служб Церкви.

После этого к собравшимся обратился председатель Приходского совета Кафедрального собора епископ Бородянский Варсонофий. Он поздравил сотрудников паломнических служб и отметил, что Кафедральный собор, хотя и находится в состоянии развития, в ближайшее время станет духовным центром Украины и займет достойное место среди ее святынь, достойных поклонения.

Во время работы Конференции были рассмотрены вопросы организации массовых паломнических поездок, связанных с ключевыми событиями в жизни Церкви. В частности, был рассмотрен вопрос организации паломничества в Троице-Сергиеву Лавру по случаю юбилея 700- летия рождения преподобного Сергия Радонежского. Также состоялся анонс массовой поездки паломников в немецкий город Ахен в июне 2014 по случаю открытия пелен Богомладенца.

На следующий день Конференция продолжит свою работу во время информационного тура в Грецию, организованного паломническим Центром УПЦ для сотрудников паломнических служб Украины. Поездка продлится с 29 октября по 5 ноября.

Подробнее о работе Паломнического Центра УПЦ можно узнать на его официальной странице pilgrims.in.ua