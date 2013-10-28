Македонским священникам запретили пользоваться Facebook

Македонская православная церковь запретила своим священнослужителям пользоваться социальной сетью Facebook под угрозой санкций, сообщает радио "Эхо Москвы".

Официально причины, по которым было принято такое решение, не уточняются. Также в церкви не рассказали, какие именно санкции предлагается применять в священникам за нарушение запрета на использование соцсети.

По данным AFP, в церкви опасаются высказываний священнослужителей в социальных сетях на общественно-политическую тематику и выражения их собственных взглядов на те или иные события.

Многие религиозные лидеры во всем мире используют социальные сети для общения с прихожанами. В частности, аккаунт в Facebook есть у Московского Патриарха Кирилла. Сам Патриарх неоднократно высказывался за активное освоение социальных сетей священнослужителями.