В Лавре состоится пресс-конференция по поводу принесения мощей великомученика Георгия Победоносца
28 октября в 11:00 в Киево-Печерской Лавре (корп. 70а) состоится пресс-конференция по поводу принесения в Украину со святой горы Афон мощей великомученика Георгия Победоносца. Прибытие святыни проходит по благословению Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Владимира и при содействии Президента Украины Виктора Януковича.График пребывания святыни в Украине (30.10 - 05.12 2013 г.) ЗДЕСЬ
28 октября 2013 г. в 11:00 в Киево-Печерской Лавре (корп. 70а) состоится пресс-конференция по поводу принесения в Украину со святой горы Афон мощей великомученика Георгия Победоносца. Прибытие святыни проходит по благословению Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Владимира и при содействии Президента Украины Виктора Януковича.
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График пребывания святыни в Украине (30.10 - 05.12 2013 г.):
г. Киев, Киево-Печерская Лавра 30.10 - 4.11
г. Киев, Храм Всех Святых 4.11 - 10.11
Черниговская епархия г. Козелец 10.11 - 10.11; г. Чернигов 10.11 - 12.11
Харьковская епархия, г. Харьков 12.11 - 17.11
Донецкая епархия, г. Донецк 17.11 - 21.11
Днепропетровская епархия, г. Днепропетровск 21.11 - 26.11
Белоцерковская епархия, г. Белая Церковь 26.11 - 28.11
Житомирская епархия г. Бердичев 28.11 - 29.11; г. Житомир 29.11 - 1.12
Львовская епархия, г. Львов 1.12 - 3.12
г. Киев, Спасо-Преображенский собор 3.12 - 5.12
Святой великомученик Георгий Победоносець (II - III вв.) Вырос в Каппадокии (Малая Азия) в христианской семье. Вступив в римского войска, святой Георгий своими ратными подвигами заслужил внимание императора Диоклетиана и был назначен одним из старших военачальников Получив поручение императора о преследовании христиан, Георгий открыто провозгласил себя христианином и сознательно пошел на страдания ради Христа. После восьмидневных тяжелых пыток с требованием отречься от Христа, был обезглавлен в 303 (304) году. Почитание Георгия как святого сразу распространилось по всей империи и подтвердилось многими чудесами .
Сын крестителя Руси князя Владимира князь Ярослав Мудрый был крещен с именем Георгий. В начале 11 в. Князь Ярослав (Георгий) построил в Киеве возле Софийского собора каменный мужской монастырь в честь своего небесного покровителя - святого вмч. Георгия Победоносца. Сейчас на этом месте разбит сквер, посреди которого на фундаменте древнерусского Георгиевской церкви возвышается православный крест.