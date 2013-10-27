Сегодня патриарх Кирилл совершит литургию в Свято-Даниловом монастыре

Торжественные мероприятия, посвященные 30-летию возрождения Свято-Данилова мужского монастыря Москвы пройдут в этой древней обители в воскресенье, праздничное богослужение возглавит патриарх Московский и всея Руси Кирилл, сообщает патриаршая пресс-служба.

"Праздничное богослужение в Троицком соборе монастыря возглавит святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Днем в конференц-зале гостиницы "Даниловская" состоится праздничный концерт, — говорится в сообщении.

Данилов монастырь — самая древняя обитель Москвы, основанная святым благоверным князем Даниилом Московским (1261-1303), младшим сыном князя Александра Невского. На берегу Москвы-реки, в пяти верстах от Кремля, князь Даниил поставил небольшой деревянный храм во имя своего небесного покровителя — преподобного Даниила Столпника.

В 1330 году его сын, великий князь Иоанн Калита перевел Даниловскую братию в Кремль, в храм Спаса на Бору, а в XV веке обитель была переведена на новое место — Крутицкий холм, ныне Новоспасский монастырь. Древние строения монастыря постепенно пришли в запустение. В 1560 году Данилов монастырь был возобновлён царём Иваном IV Грозным.

Во второй половине XVII века обитель была окружена каменными стенами с восемью башнями, старый собор был за ветхостью разобран, а на его месте выстроен новый двухэтажный храм. Сильно перестроенный в 1729 году, он сохранился до нашего времени. В 1930 году монастырь был закрыт, а на его территории разместился приемник-распределитель для беспризорных детей.

"Первый на Москве" монастырь стал и первой обителью, возвращенной Церкви — соотвествующее решение было принято в мае 1983 года. В 1988 году монастырь стал одним из центров празднования 1000-летия Крещения Руси. Сейчас в нем насчитывается 68 насельников. В монастыре размещаются Синодальная резиденция патриарха, Отдел внешних церковных связей Московского патриархата, рядом построен гостиничный комплекс "Даниловский".

РИА Новости