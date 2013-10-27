В строящемся Кафедральном Соборе УПЦ совершена первая «детская» Божественная литургия

26 октября, в день празднования Иверской иконы Божией Матери, по благословению Предстоятеля Украинской православной церкви Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Владимира, в нижнем Андрее-Владимирском храме строящегося Кафедрального собора в честь Воскресения Христова УПЦ была совершена первая «детская» Божественная литургия.

Возглавил богослужение архиепископ Переяслав-Хмельницкий и Вишневский Александр. Ему сослужили председатель Приходского совета Кафедрального собора епископ Бородянский Варсонофий, епископ Макаровский Иларий, председатель Синодального информационно-просветительского отдела УПЦ протоиерей Георгий Коваленко, благочинный Голосеевского района протоиерей Павел Кириллов.

Особенность детской Литургии в том , что в богослужении участвуют сами дети. Дети поют на клиросе и помогают по храму. Взрослые только подсказывают и направляют детей. В этот день за службой пел детский хор киевского храма в честь святых Космы и Дамиана.

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