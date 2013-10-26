Управляющий делами УПЦ освятил храм в честь иконы Божией Матери «Целительница»

25 октября, в городе Прилуки Черниговской области на территории Центральной городской больницы состоялось торжественное освящение нового храма в честь иконы Божией Матери «Целительница».

По благословению Предстоятеля Украинской православной церкви чин освящения храма и первую Литургию возглавил Управляющий делами УПЦ митрополит Бориспольский и Броварской Антоний.

За богослужением молились: председатель Черниговской облгосадминистрации Владимир Хоменко, мэр Прилук Юрий Беркут, руководители силовых структур, представители культуры, науки и интеллигенции города.

После богослужения, по благословению Блаженнейшего Митрополита Владимира, митрополит Антоний вручил награды всем, кто потрудился над созданием храма.

В этот же день митрополит Бориспольский и Броварской Антоний посетил Густынский Свято-Троицкий женский монастырь, где поклонился местным святыням.

Сhurch.Ua