Богослужением завершилась работа VI Всеукраинской молодежной конференции в Балаклаве

25 октября в храме Двенадцати апостолов в пригороде Севастополя Балаклаве была совершена Божественная литургия.

Богослужение возглавил благочинный Севастопольского округа протоиерей Сергий Халюта, которому сослужили священники-участники VI Всеукраинской конференции глав и сотрудников епархиальных отделов по работе с молодежью.

После богослужения председатель Синодального отдела Украинской православной церкви епископ Обуховский Иона возглавил в храме благодарственный молебен.

Владыка поблагодарил участников за активную работу на конференции и за самоотверженное служение в епархиях. Он призвал на всех присутствующих благословение и объявил очередную молодежную конференцию закрытой.

Работа форума продолжалась пять дней с 21 по 25 октября.

Торжественное открытие в Балаклавском Доме культуры состоялось 21 октября.

22-24 октября, в основные дни работы состоялось обсуждение итогов деятельности Синодального отдела УПЦ по работе с молодежью по 2013 год, анализ молодежной работы в епархиях, обсуждения синодальных и межепархиальных молодежных проектов.

С презентацией деятельности выступили координаторы проектов, действующих под эгидой Синодального отдела по работе с молодежью, а также представители епархиальных молодежных отделов и движений в регионах.

Презентации уникальных епархиальных проектов УПЦ проходили в течение всех дней работы конференции.

Также состоялось награждение победителей конкурса «Молодежь и Церковь. Новости из епархий».



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Всеукраинская конференция глав и представителей епархиальных отделов по работе с молодежью — это рабочий форум Синодального молодежного отдела УПЦ, проводимой с 2011 года по инициативе председателя отдела епископа Обуховского Ионы. Конференции проводит Синодальный отдел УПЦ по делам молодежи по благословению Блаженнейшего митрополита Владимира , при поддержке Симферопольской епархии.

Мероприятие собирает ответственных за работу с молодежью в епархиях Украинской Православной Церкви, деятелей молодежных организаций и движений из всех регионов Украины и соседних государств. Цель форума — обмен опытом, анализ проведенной работы, обсуждение перспектив развития молодежной деятельности на будущее.

Сhurch.Ua