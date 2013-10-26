Предстоятель РПЦ совершил литургию в Троицком соборе г. Подольска

25 октября 2013 года, в праздник Иерусалимской иконы Божией Матери, Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил визит в Московскую областную епархию. Предстоятель Русской православной церкви совершил Божественную литургию в Свято-Троицком соборе г. Подольска Московской области.

У врат собора Святейшего Патриарха встречали митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий, иерархи, духовенство, жители Подольска. Святейший Владыка поклонился чудотворному списку Иерусалимской иконы Божией Матери, который хранится в этом храме и особо почитаем подольчанами.

На богослужении присутствовали первый заместитель председателя Правительства Московской области Л. Антонова, глава городского округа Подольск Н. Пестов, благочинные Московской областной епархии, игумении подмосковных монастырей, учащиеся воскресной школы и православной гимназии при Троицком соборе.

Богослужение транслировалось на монитор, установленный на площади перед собором.

По окончании литургии было совершено славление у чтимого Иерусалимского образа Божией Матери.

От лица духовенства и верующих Святейшего Владыку приветствовал митрополит Ювеналий, который преподнес Его Святейшеству точный список Иерусалимской иконы — главной святыни Троицкого собора.

Предстоятель РПЦ обратился к верующим с Первосвятительским словом.

Патриарх Кирилл подарил владыке Ювеналию архиерейский посох, изготовленный специально в связи с празднованием 1025-летия Крещения Руси. В дар собору Предстоятель передал икону Божией Матери «Знамение». Верующим были розданы иконки — копии Иерусалимского образа Божией Матери, пребывающего в Подольске.

Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси