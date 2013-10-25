Представители УПЦ приняли участие в конференции «Становление и развитие отечественного богословского образования и науки»

24 октября в Национальном педагогическом университете им. М.П.Драгоманова в рамках VI Международного форума «Пространство гуманитарной коммуникации» состоялась Всеукраинская научная конференция «Становление и развитие отечественного богословского образования и науки», приуроченная к юбилею 1025-летия Крещения Руси.

По благословению ректор Киевской духовной семинарии, управляющего делами УПЦ митрополита Бориспольского и Броварского Антония в научном форуме приняли участие первый проректор КДАиС протоиерей Сергий Ющик и проректор по научно-богословской работе Владимир Бурега.

В рамках пленарного заседание о. Сергий зачитал приветствие организаторам и участникам конференции от Предстоятеля Украинской православной церкви Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Владимира, а В.В.Бурега озвучил доклад ректора КДАиС митрополита Антония «Возвращение теологии в научную и образовательную сферу: украинское измерение».

После пленарного заседания конференция продолжила свою работу в секциях. В рамках 1 секции «История богословского образования и науки в Украине» с докладом «Система научно-богословской аттестации в Киевской духовной академии в XIX – в начале ХХ в.» выступил проректор КДА профессор Владимир Бурега. Во второй секции «Современное переосмысление украинской теологической образовательной и научной традиции» с докладом выступил председатель Учебного комитета при Священном Синоде УПЦ доцент КДА епископ Ирпенский Климент.

После завершения работы секций планируется дискуссия «Богословское образование: исторический опыт и современное состояние».

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