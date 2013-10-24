В Архангельске пройдет презентация издания Соловецкого монастыря «Воспоминания соловецких узников»

30 октября 2013 года в Архангельской областной научной библиотеке имени Н.А. Добролюбова состоится презентация издания «Воспоминания соловецких узников», а также открытие книжно-иллюстративной выставки «Книги, люди, судьбы: книжное наследие Каргопольлага», сообщает сайт Соловецкого монастыря.

Организаторами выступили Спасо-Преображенский Соловецкий ставропигиальный мужской монастырь, Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова, Соловецкий государственный историко-архитектурный и природный музей-заповедник и Архангельская областная научная библиотека имени Н. А. Добролюбова. Мероприятия приурочены ко Дню памяти жертв политических репрессий и призваны напомнить о скорбной годовщине — 90-летии организации Соловецких лагерей особого назначения.

На выставке будут представлены издания книжной коллекции русских классиков конца XIX — начала XX века, книги общественно-политического и справочного характера из фонда Ерцевской библиотеки Коношского района. В 1930-1940-е годы они поступили из спецхрана Управления лагерей. Часть из них можно назвать собранием репрессированных изданий, поскольку многие из них разделили горькие судьбы их владельцев — узников Каргопольлага. Посетители познакомятся с работами фотолетописца Соловков, автора книги «Соловки: 20 лет особого назначения» Юрия Аркадьевича Бродского.

Книга «Воспоминания соловецких узников», изданная Спасо-Преображенским Соловецким монастырем, стала результатом работы большого коллектива специалистов из России и зарубежья — историков, культурологов, филологов, общественных деятелей. Этим изданием открывается серия «Воспоминания соловецких узников 1923-1939 гг.». Вышедший в свет первый том включает мемуары 14 узников, находившихся в заключении в период с 1923 по 1927 гг. Воспоминания сопровождаются статьями экспертов, справочным аппаратом, богатым иллюстративным материалом.

На презентацию приглашены официальные лица, представители Архангельской митрополии, игумен Соловецкой обители архимандрит Порфирий (Шутов), ректор Северного федерального университета Е.В. Кудряшова. О работе над изданием расскажут: ответственный редактор серии, руководитель пресс-службы Соловецкого монастыря иерей Вячеслав Умнягин, заведующий кафедрой отечественной истории САФУ профессор М.Н. Супрун, автор диссертации по истории Соловецких лагерей М.В. Шульгина, заведующая отделом истории XX века Соловецкого музея-заповедника О.В. Бочкарева.

Для гостей прозвучат музыкальные произведения в исполнении Архангельского государственного камерного оркестра под управлением В.М. Онуфриева.

Мероприятие состоится по адресу: г. Архангельск, ул. Логинова, 2, актовый зал Архангельской областной научной библиотеки имени Н.А. Добролюбова. Начало в 16.30. Вход свободный. Справки по телефону (8182) 65-20-47 (отдел «Русский север»).

Патриархия.ru