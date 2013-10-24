Патриарх Кирилл совершил чин великого освящения Введенского собора

23 октября 2013 года, в день памяти преподобного Амвросия Оптинского, Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил чин великого освящения Введенского собора Свято-Введенского ставропигиального мужского монастыря Оптина пустынь и Божественную литургию.

Накануне во Введенском соборе была установлена рака с честными мощами преподобного Амвросия Оптинского, в период реставрации находившаяся в Казанском храме.

В новоосвященном храме были вознесены молитвы об «упокоении душ усопших рабов Божиих, от теракта в Волгограде по злой человеческой воле невинно убиенных», а также о выздоровлении пострадавших.

Патриарх Кирилл обратился к собравшимся в храме с Первосвятительским словом.

В дар храму Патриарх передал икону Божией Матери «Игумения Горы Афонской», написанную афонскими иконописцами, а также подарил архимандриту Венедикту памятный крест.

Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси