Патриарх Кирилл совершил чин великого освящения Введенского собора
В Оптиной пустыни
23 октября 2013 года, в день памяти преподобного Амвросия Оптинского, Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил чин великого освящения Введенского собора Свято-Введенского ставропигиального мужского монастыря Оптина пустынь и Божественную литургию.
Накануне во Введенском соборе была установлена рака с честными мощами преподобного Амвросия Оптинского, в период реставрации находившаяся в Казанском храме.
В новоосвященном храме были вознесены молитвы об «упокоении душ усопших рабов Божиих, от теракта в Волгограде по злой человеческой воле невинно убиенных», а также о выздоровлении пострадавших.
Патриарх Кирилл обратился к собравшимся в храме с Первосвятительским словом.
В дар храму Патриарх передал икону Божией Матери «Игумения Горы Афонской», написанную афонскими иконописцами, а также подарил архимандриту Венедикту памятный крест.