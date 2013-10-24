Предстоятель РПЦ посетил новообразованную Козельскую епархию

23 октября 2013 года Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл посетил новообразованную Козельскую епархию (Калужская митрополия).

Святейшего Владыку сопровождали митрополит Калужский и Боровский Климент и губернатор Калужской области А.Д. Артамонов.

Козельская епархия была образована решением Священного Синода от 2 октября 2013 года (журнал № 109) в административных границах Думиничского, Жиздринского, Козельского, Людиновского, Сухиничского, Ульяновского и Хвастовичского районов Калужской области путем выделения из состава Калужской епархии.

Святейший Патриарх Кирилл осмотрел здание Козельского епархиального управления и посетил восстанавливающийся в Козельске Успенский храм. Его Святейшество приветствовали настоятель храма протоиерей Александр Петров, клирики и прихожане.

Затем Предстоятель Русской Церкви посетил Благовещенский храм, радом с которым располагается Козельская православная гимназия.

На площади перед храмом Его Святейшество встречали епископ Козельский и Людиновский Никита, настоятель храма протоиерей Павел Морозов, духовенство Козельска, учащиеся гимназии и жители города.

«Для нас великая отрада в первые дни становления Козельско-Людиновской епархии встречать здесь, в древнем благословенном городе Козельске Первосвятителя нашей Церкви», — приветствовал Предстоятеля епископ Никита.

Святейший Патриарх Кирилл обратился к собравшимся в храме с Первосвятительским словом.

В завершение встречи Предстоятель Русской Церкви благословил учащихся гимназии и верующих.

Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси