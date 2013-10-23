Патриарх Кирилл совершил всенощное бдение в Казанском храме Оптиной пустыни

22 октября 2013 года, в канун дня памяти преподобного Амвросия Оптинского, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл прибыл во Введенский ставропигиальный мужской монастырь Оптину пустынь.

У святых врат обители Предстоятеля Русской православной церкви встречали митрополит Калужский и Боровский Климент, архиепископ Сергиево-Посадский Феогност, епископ Козельский и Людиновский Никита, наместник Оптиной пустыни архимандрит Венедикт (Пеньков), а также губернатор Калужской области А.Д. Артамонов, заместитель губернатора Калужской области Р.В. Смоленский, глава администрации г. Козельска Калужской области Е.В. Василькова, насельники монастыря и паломники.

В Казанском храме обители, где в настоящее время находится рака с мощами преподобного Амвросия Оптинского, Святейший Патриарх Кирилл совершил всенощное бдение.

По окончании богослужения в Казанском храме было совершено наречение архимандрита Серапиона (Колосницина) во епископа Кокшетауского и Акмолинского.

Затем от лица братии Оптиной пустыни и всех присутствующих Святейшего Патриарха Кирилла приветствовал архимандрит Венедикт (Пеньков), который преподнес в дар Его Святейшеству две панагии и крест.

Предстоятель Русской Церкви обратился к участникам богослужения с кратким словом:

«Я хотел бы сердечно поблагодарить Вас, отец Венедикт, за Ваши добрые слова и за прекрасный дар, который Вы мне вручаете от лица братии, посетителей и паломников сего святого места, почитателей памяти святых Оптинских старцев. Завтра по милости Божией возложу на себя этот крест и две панагии, совершая Божественную литургию в Оптиной пустыни.

Хотел бы всем нам пожелать духовной силы, которую источали Оптинские старцы. Не каждый человек способен иметь такую силу, но каждый человек, имеющий веру в Бога, способен этой силой питаться от великих угодников Божиих, от чудотворных икон, от их цельбоносных мощей, потому что сила, которая принадлежала и принадлежит им, никуда не исчезла с их смертью, но, напротив, она многократно укрепилась благодатью Божией через присутствие святых Божиих людей в Царствии Небесном пред Престолом Божиим. Именно поэтому мы и обращаемся с молитвой к почившим святым угодникам. Мы через них просим Господа даровать и нам частицу того, что они имели. И как это важно, особенно для монашествующих.

В день памяти святого Амвросия, старца Оптинского, молясь перед его мощами, испрашивайте для себя частицу его мудрости, его любви, его веры, частицу его терпения, его послушания, чтобы монашеская жизнь наша украсилась хотя бы, может быть, и в малой мере теми добродетелями, которые святые Оптинские старцы и святой преподобный Амвросий Оптинский стяжали в этой земной жизни.

Их молитвами да сохранит Господь сию святую обитель и да укрепит всех монашествующих в верном следовании тем путем, которым они шли, сподобившись Царствия Небесного. Храни вас Господь!»

22 октября в 23 часа честные мощи преподобного Амвросия Оптинского, в период реставрации Введенского собора временно пребывавшие в Казанском соборе, были перенесены в возрожденный Введенский собор.

Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси