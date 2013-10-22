Представители РПЦ приняли участие в торжествах по случаю 225-летия ЦДУ мусульман России

22 октября 2013 года в Уфе представители Русской православной церкви приняли участие в торжествах по случаю 225-летия образования Центрального духовного управления мусульман России и 65-летия со дня рождения председателя ЦДУМ верховного муфтия Талгата Таджуддина.

В мероприятии участвовали митрополит Уфимский и Стерлитамакский Никон, митрополит Челябинский и Златоустовский Феофан, архиепископ Бакинский и Азербайджанский Александр, епископ Салаватский и Кумертауский Николай, епископ Нефтекамский и Бирский Амвросий, председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви и общества протоиерей Всеволод Чаплин, директор Центра географии религий при Синодальном отделе по взаимоотношениям Церкви и общества Р.А.Силантьев.

В ходе торжественного заседания, посвященного памятной дате, которое открылось выступлением Президента Российской Федерации В.В. Путина, протоиерей Всеволод Чаплин огласил приветствия Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в связи с 225-летием образования ЦДУМ и 65-летием верховного муфтия Талгата Таджуддина.

Затем, обращаясь к собравшимся — представителям исламских организаций и общин России и многих зарубежных стран — отец Всеволод, в частности, сказал: «Я рад видеть здесь людей, со многими из которых мы связаны не только многолетним общением, но и совместными трудами. Да, многие недруги России хотели бы, чтобы мы не находились вместе в этом зале. Да, многие хотели бы, чтобы мы враждовали друг с другом. Да, многие противники христианства и ислама в мире хотели бы, чтобы последователи этих двух религий ослабляли друг друга убийственной и самоубийственной враждой. Но мы вместе — вместе на этих торжествах и вместе в жизни. Вместе мы осуждаем акты терроризма, экстремизма, кощунства и провокации, направленные друг против друга. Вместе мы стремимся разрешать проблемы, стоящие перед страной и миром. Верю, что вместе мы сможем сделать Россию и мир лучше».

Также в рамках международной научно-практической конференции «Ислам и государство в России» с докладами выступили митрополит Уфимский и Стерлитамакский Никон и митрополит Челябинский и Златоустовский Феофан.

Патриархия.ru