В Киеве проходит V международная конференция "Духовное и светское образование..."

В Киеве 22 октября состоялось открытие V Международной научно-практической конференции: «Духовное и светское образование: история взаимоотношений – современность – перспективы». Как сообщает сайт КАДИС, организатором научного мероприятия выступила Киевская духовная академия.

В нынешнем году конференция посвящена юбилею 1025-летия Крещения Киевской Руси и 25-летию периода возрождения Православной Церкви в Украине.

В работе научного форума принимают участие специалисты в области богословия, философии, истории, педагогики, церковной археологии – сотрудники духовных и светских высших учебных заведений Украины и России.

В конференции участвовуют представители духовных учебных заведений: Санкт-Петербургской православной духовной академии, Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, Одесской духовной семинарии, Смоленской духовной семинарии, Харьковской духовной семинарии, Волынской духовной семинарии, Полтавской миссионерской духовной семинарии и Вологодского духовного училища.

Светскую систему образования представляют: «Киево-Могилянская академия», Национальный педагогический университет имени Н.П. Драгоманова, Харьковский национальный педагогический университет имени Г.С. Сковороды, Национальная Академия внутренних дел, Национальная академия государственного управления при Президенте Украины, Национальный университет «Юридическая академия им. Ярослава Мудрого», Киевский университет строительства и архитектуры, Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского.

А также известные научные центры: Национальный Киево-Печерский историко-культурный заповедник, Национальный научно-исследовательский институт украиноведения и всемирной истории, Институт национальной памяти при Кабинете Министров Украины; и представители епархий: Тираспольско-Дубоссарской и Владимирской.

Открывая пленарное заседание, зачитал управляющий делами УПЦ, ректор Киевской духовной академии и семинарии митрополит Бориспольский и Броварской Антоний.

Далее владыка ректор выступил с докладом

Затем вниманию собрания был представлен доклад заведующего аспирантурой Санкт-Петербургской духовной академии священника Константина Костромина «Крещение Руси: Киев, Херсонес, Тмутаракань».

Также в рамках пленарного заседания был озвучен доклад доктора исторических наук, профессора, заместителя директора Украинского института национальной памяти при Кабинете Министров Украины Дмитрия Веденеева «Разрушенные храмы и монастыри» как составляющая государственных мероприятий празднования 1025-летия Крещения Руси».

В завершение пленарного заседания были презентованы издания, подготовленные Киевской духовной академией в течение 2013 года.

Далее все проследовали в аудитории для участия в методическом семинаре и работе по секциям.