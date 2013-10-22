Патриарх Кирилл выразил соболезнования близким погибших в результате теракта в Волгограде

21 октября 2013 года в результате взрыва в рейсовом автобусе в Красноармейском районе Волгограда погибли шесть человек, в медицинские учреждения обратились 33 пассажира, 28 госпитализировано, несколько человек находятся в тяжелом состоянии.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования близким погибших. «Возношу молитвы об упокоении убиенных и о скорейшем выздоровлении страждущих. Прошу передать искренние соболезнования семьям погибших и всем жителям области в связи с произошедшей трагедией», — говорится в соболезновании Его Святейшества, направленном губернатору Волгоградской области С.А. Боженову.

«Искренне убежден, что никакие политические или идейные разногласия не должны выливаться в деяния, несущие гибель и страдания мирным гражданам. Случившееся еще раз указывает всему обществу на необходимость сохранения мира во имя благополучия наших соотечественников», — отмечается в послании. Патриарх выразил уверенность в том, что руководство области «окажет всю необходимую помощь тем, кто потерял близких, а также потерпевшим, за жизнь которых сейчас борются врачи».

В соболезновании, направленном митрополиту Волгоградскому и Камышинскому Герману, Святейший Владыка выступил с призывом «организовать духовенство и мирян Волгоградской митрополии для оказания возможной помощи семьям погибших и всем, пострадавшим вследствие ужасного преступления».

«Произошедшая трагедия не должна сломить волю наших соотечественников и запугать наших сограждан. В сложившейся ситуации православным христианам необходимо действовать сплоченно, стремясь по мере сил поддержать всех, кто в этом нуждается», — подчеркнул Предстоятель РПЦ.

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