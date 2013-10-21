В Балаклаве начала работу конференция представителей епархиальных молодежных отделов и организаций УПЦ

Сегодня, 21 октября, в пригороде Севастополя Балаклаве (АР Крым) по благословению Митрополита Владимира начала свою работу VI Всеукраинская конференция глав и представителей епархиальных молодежных отделов и организаций. Форум проводится Синодальным отделом УПЦ по работе с молодежью, при содействии Симферопольской епархии и продлится с 21 по 25 октября.

Торжественное открытие конференции началось с молебна, который отслужил викарий Киевской митрополии епископ Обуховский Иона, были зачитаны приветственные слова к участникам форума от Предстоятеля УПЦ Митрополита Владимира и от митрополита Симферопольского и Крымского Лазаря.

В работе конференции принимают участие около 140 представителей более чем из 40 епархий Украинской православной церкви.

22-24 октября планируется обсуждение итогов деятельности Синодального отдела УПЦ по работе с молодежью по 2013 год, анализ молодежной работы в епархиях, обсуждения синодальных и межепархиальных молодежных проектов. С презентацией деятельности выступят координаторы проектов, действующих под эгидой Синодального отдела по работе с молодежью, а также представители епархиальных молодежных отделов и движений в регионах.

25 октября конференция завершится Божественной литургией.

Пресс-служба Синодального отдела по работе с молодежью