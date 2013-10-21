Патриарх Кирилл посетит Введенский ставропигиальный мужской монастырь

17:28, 21 октября 2013
Православие
0

22 - 23 октября

22 - 23 октября 2013 года Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл посетит Введенский ставропигиальный мужской монастырь Оптину пустынь, где возглавит торжества по случаю дня памяти преподобного Амвросия Оптинского.

22 октября Святейший Патриарх Кирилл совершит всенощное бдение в Казанском соборе обители.

23 октября, в день памяти прп. Амвросия Оптинского, Предстоятель Русской Православной Церкви возглавит служение Божественной литургии во Введенском соборе монастыря.

Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter