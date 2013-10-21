Патриарх Кирилл посетит Введенский ставропигиальный мужской монастырь
17:28, 21 октября 2013Православие
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22 - 23 октября
22 - 23 октября 2013 года Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл посетит Введенский ставропигиальный мужской монастырь Оптину пустынь, где возглавит торжества по случаю дня памяти преподобного Амвросия Оптинского.
22 октября Святейший Патриарх Кирилл совершит всенощное бдение в Казанском соборе обители.
23 октября, в день памяти прп. Амвросия Оптинского, Предстоятель Русской Православной Церкви возглавит служение Божественной литургии во Введенском соборе монастыря.
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