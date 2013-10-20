В Киеве состоится научно-практическая конференция «Духовное и светское образование»

22-23 октября, в Киеве, по благословению Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Владимира, будет проведена V Международная научно-практическая конференция «Духовное и светское образование: история взаимоотношений - современность - перспективы».

Организатором конференции является Киевская духовная академия Украинской православной церкви.

В нынешнем году конференция будет посвящена юбилею 1025-летия Крещения Киевской Руси. Особое внимание на конференции планируется уделить осмыслению 25-летнего периода возрождения Православной церкви в Украине.

В центре внимания конференции будут следующие вопросы:

История Крещения Киевской Руси: проблемы и перспективы научного дискурса;

Освещение жизненного пути святого равноапостольного князя Владимира в отечественной и зарубежной историографии;

Традиция празднования Дня Крещения Руси: история и современность;

Принятие христианства как фактор развития духовного просвещения на Руси;

История духовных и богословских учебных заведений;

Пути развития богословской науки в независимой Украине;

Проблемы реформирования духовных школ на современном этапе.

К участию в конференции приглашаются преподаватели и студенты духовных и светских учебных заведений, специалисты в области богословия, философии, истории, педагогики.

По материалам конференции планируется издание специального выпуска «Трудов Киевской духовной академии».

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