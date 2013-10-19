Христиане из Индии посетили Киево-Печерскую лавру

В рамках официального визита в Украину, 18 октября Киево-Печерскую лавру посетила военная делегация из Индии во главе с председателем Комитета начальников штабов – командующим Военно-Воздушными Силами Республики Индия главным маршалом авиации Норманом Анил Кумар Брауном. Гости встретились с наместником лавры митрополитом Вышгородским и Чернобыльским Павлом, сообщает сайт Lavra.ua.

Во время беседы командующий ВВС Республики Индия рассказал, что он давно мечтал посетить Киево-Печерскую лавру и для него большая честь испросить благословения у современных продолжателей подвигов преподобных отцев Печерских. Также господин НАК Браун попросил Высокопреосвященнейшего Владыку благословить его семью и помолиться за вверенных ему подопечных, индийских христиан, защищающих государство и народ.

Владыка Павел ознакомил уважаемых гостей с историей лавры, поведав жития ее основателей – преподобных Антония и Феодосия Печерских.

Затем в сопровождении братского хора был совершен молебен преподобным отцам Печерским, во время которого возносились молитвы о христианах Украины и Индии. По исполнении многолетия, митрополит Павел окропил гостей святой водой, преподав каждому благословение.

На молитвенную память о посещении Киева и лавры Владыка вручил членам делегации иконы Собора преподобных отцев Печерских. Прощаясь, господин Браун поблагодарил митрополита Павла за радушный прием.