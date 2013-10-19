Протоиерей Чаплин: хулиганство в храме - не просто бытовой инцидент

Недавнее хулиганство в храме святителя Григория Неокесарийского на Большой Полянке в центре Москвы — не просто бытовой инцидент, считает глава Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви и общества протоиерей Всеволод Чаплин, сообщает РИА Новости.

"Атака на православный храм сегодня многими преподносится как бытовая, но известно, что кроме того, что происходило в храме, еще происходило нападение на одного из прихожан около храма, и при этом нападении выкрикивались экстремистские лозунги", — заявил Чаплин в пятницу на пресс-конференции.

По информации МВД РФ, во вторник вечером четверо неизвестных ворвались в православный храм в центре Москвы. Злоумышленники, бывшие, по предварительным данным, в нетрезвом виде, вели себя шумно; угрожая прихожанам предметом, похожим на пистолет, они сфотографировались на фоне алтаря, после чего скрылись. Полицией были задержаны трое предполагаемых преступников, четвертый разыскивается. Возбуждено уголовное дело по статье "хулиганство".