Протоиерей Чаплин: хулиганство в храме - не просто бытовой инцидент

06:11, 19 октября 2013
Православие
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Возбуждено уголовное дело

Недавнее хулиганство в храме святителя Григория Неокесарийского на Большой Полянке в центре Москвы — не просто бытовой инцидент, считает глава Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви и общества протоиерей Всеволод Чаплин, сообщает РИА Новости.

"Атака на православный храм сегодня многими преподносится как бытовая, но известно, что кроме того, что происходило в храме, еще происходило нападение на одного из прихожан около храма, и при этом нападении выкрикивались экстремистские лозунги", — заявил Чаплин в пятницу на пресс-конференции.

По информации МВД РФ, во вторник вечером четверо неизвестных ворвались в православный храм в центре Москвы. Злоумышленники, бывшие, по предварительным данным, в нетрезвом виде, вели себя шумно; угрожая прихожанам предметом, похожим на пистолет, они сфотографировались на фоне алтаря, после чего скрылись. Полицией были задержаны трое предполагаемых преступников, четвертый разыскивается. Возбуждено уголовное дело по статье "хулиганство".

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