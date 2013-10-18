Предстоятель УПЦ благословил начало строительства православной гимназии

17 октября Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Владимир в своей резиденции в Свято-Пантелеимоновом монастыре в Феофании принял благочинного Вишневского благочиния и настоятеля Вознесенского храма города Вишневое протоиерея Василия Русинку.

Во встрече приняли участие: управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Бориспольский и Броварской Антоний и архиепископ Переяслав-Хмельницкий и Вишневский Александр.

2011 Блаженнейший Митрополит Владимир благословил идею, предложенную общиной прихода Вознесения Господня г. Вишневое, по созданию православной гимназии с государственной аттестацией общеобразовательной средней школы. В 2012 году Его Блаженство благословил своей подписью начало проектных работ и подготовку к строительству гимназии. В том же году, на сессии Вишневского городского совета решением депутатов был выделен земельный участок в размере 1.7 га под строительство.

Во время встречи отец Василий представил проект гимназии и получил благословение Его Блаженства на начало строительных работ.

По предварительным технико-экономическим показателям проекта православная гимназия будет иметь четыре этажа и прострорные спортивные, музыкальные, хореографические, художественные залы студии. Общая площадь гимназии составит 19 619,20 кв.м и рассчитана на 36 классов, а также полноценный спортивный стадион. При гимназии будет действовать домовой храм во имя святого апостола Андрея Первозванного.

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