Предстоятель УПЦ отметил церковными наградами общественных деятелей

16 октября Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Владимир в своей резиденции в Свято - Пантелеимоновом монастыре отметил церковными наградами общественных деятелей по случаю 1025-летия Крещения Киевской Руси.

В частности, Его Блаженство отметил орденами "1025-летия Крещения Киевской Руси" директора Департамента образования и науки, молодежи и спорта Киевской городской госадминистрации Оксану Добровольскую, генерального директора рекламной компании Gallery plus Дмитрия Зайцева и вице-президента по работе с государственными органами Gallery plus Константина Рубана.

На церемонии награждения также присутствовали глава Административного аппарата Киевской Митрополии протоиерей Владимир Коцаба и секретарь Киевской епархии по городу Киев протоиерей Виктор Иващук.

Архипастырь поблагодарил награжденных за активную деятельность на благо как Украинской Православной Церкви, так и всех верующих граждан нашей страны .

Сайт Киевской Митрополии