В Сирии при участии РПЦ установлена монументальная скульптура Христа

В Сирии, на историческом паломническом маршруте из Константинополя в Иерусалим, на высоте 2100 метров над уровнем моря в монастыре Херувимов (на вершине горы Херувимов в городе Сейдная), при участии Русской православной церкви установлена скульптурная композиция «Я пришел спасти мир».

Скульптура с образом благословляющего Христа, видимая из Ливана, Иордании, Палестины и Израиля, призвана принести в регион, охваченный пожаром войны, мир, взаимопонимание и надежду на общее спасение.

Памятник был установлен 14 октября 2013 года, в день праздника Покрова Пресвятой Богородицы и накануне мусульманского праздника Курбан-байрам.

На три дня, пока шли работы, воюющие стороны приостановили военные действия в этом районе и наблюдали за установкой скульптуры.

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