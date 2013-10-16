В Украину прибудет десница святого великомученика Георгия Победоносца

В Украину из монастыря Ксенофонт Святой Горы ​​Афон в Украину прибудут честные мощи (правая десница) святого великомученика Георгия Победоносца. Об этом сообщается на сайте Украинской Православной Церкви.

Принесение мощей состоится по благословению Святейшего Патриарха Константинополя и Нового Рима Варфоломея II и Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Владимира и по инициативе Президента Украины Виктора Януковича.

График пребывания десницы святого великомученика Георгия Победоносца в Украине (30.10 — 05.12 2013 ):

Киево-Печерская Лавра 30.10 — 4.11

Храм Всех Святых г. Киева 4.11 — 10.11

Черниговская епархия, г. Козелец 10.11 — 10.11

Черниговская епархия г. Чернигов 10.11 — 12.11

Харьковская епархия, г. Харьков 12.11 — 17.11

Донецкая епархия, г. Донецк 17.11 — 21.11

Днепропетровская епархия, г. Днепропетровск 21.11 — 25.11

Белоцерковская епархия, г. Белая Церковь 25.11 — 28.11

Житомирская епархия, г. Бердичев 28.11 — 29.11

Житомирская епархия, г. Житомир 29.11 — 1.12

Львовская епархия, г. Львов 1.12 — 3.12

Спасо-Преображенский собор г. Киев 3.12 — 5.12

Святой великомученик Георгий Победоносец жил во II — III вв. Вырос в Каппадокии (Малая Азия ) в христианской семье. Вступив в римское войско, святой Георгий своими ратными подвигами заслужил внимание императора Диоклетиана и был назначен одним из старших военачальников. Узнав об указе императора преследовать христиан, Георгий открыто выступил против правителя и призвал всех признать веру во Христа. После восьмидневных тяжелых мучений был обезглавлен в 303 (304) году.