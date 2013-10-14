Руководитель фотослужбы предстоятеля УПЦ рукоположен в сан священника

Иерейская хиротония протодиакона Максима Брусники состоялась на праздник Покрова Божьей Матери, 14 октября, в Успенском соборе Киево-Печерской Лавры.

Божественную литургию в этот день возглавил Блаженнейший Митрополит Владимир. Предстоятелю сослужили иерархи Константинопольской Православной Церкви митрополиты Нектарий и Евгений, митрополиты Вышгородский и Чернобыльский Павел, Бориспольский и Броварской Антоний, архиепископ Переяслав-Хмельницкий и Вишневский Александр, духовенство Лавры и глава Синодального информационно-просветительского отдела УПЦ протоиерей Георгий Коваленко.

Отец Максим Брусника в священном сане — с 2009 года. Тысячи читателей официального сайта УПЦ, а также портала «Православие в Украине» ежедневно могут видеть жизнь и деятельность Предстоятеля благодаря замечательным фотографиям его фотослужбы, возглавляет которую ныне уже священник Максим Брусника.

Также он является создателем и главным редактором сайта Фотолетопись.

Поздравляем отца Максима с хиротонией! Аксиос!