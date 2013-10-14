На Луганщине у студентов появилась своя часовня

На Луганщине 14 октября, в праздник Покрова Пресвятой Богородицы освятили часовню Святой мученицы Татианы - на территории Брянковского колледжа Луганского национального университета (ЛНУ) имени Тараса Шевченко.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ЛНУ, построена часовня на пожертвования частного лица.

Освящение часовни провел епископ Северодонецкий и Старобельский Владыка Никодим. Он поздравил присутствующих с праздником Покрова Пресвятой Богородицы.