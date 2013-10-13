В центре Харькова горсовет выделил землю под строительство православного храма

Горсовет Харькова выделил в центре города православной общине землю под строительство храма Святых Жен-Мироносиц на месте разрушенного в начале ХХ в. , сообщает Сегодня Ua.

В сквере за "Зеркальной струей" церковь существовала почти 250 лет.

«Появилась она еще в XVII веке. На этом месте когда-то было первое харьковское кладбище, на нем похоронены основатели города. Была такая традиция православная — при кладбищах строить церкви, где проводились определенные ритуалы, так и здесь появилась церковь Жен-Мироносиц. А в XIX веке была построена колокольня. В Харькове она была второй по величине после колокольни Успенского собора», — рассказывает историк Сергей Куделко. - «В начале 1930-х церковь разрушили, чтобы построить самый большой в Украине театр, но эту идею так и не воплотили в жизнь. Сейчас же хотят возродить церковь в виде храма высотою в 45 метров, с девятью куполами».