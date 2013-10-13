Сирийские иерархи выступили на пресс-конференции в Москве

11 октября 2013 года в РИА «Новости» прошла пресс-конференция «Сирия: христиане в огне войны». В мероприятии приняли участие находящиеся по приглашению Московского Патриархата в Москве викарий Дамасской епархии епископ Апамейский Исаак (Антиохийская Православная Церковь) и епископ Сирийской Ортодоксальной Церкви Мар Силуан Бутрос Ан-Немех, а также заведующий Сектором межрелигиозных контактов Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата диакон Димитрий Сафонов и заместитель председателя ИППО Е.А. Агапова, сообщает Патриархия.ru.

Епископ Исаак отметил, что в Сирии сейчас особенно сильно ощущается нехватка детского питания, потому что ряд государств наложил эмбарго на поставки в страну этого вида продуктов. Иерарх также поведал о сложной ситуации в древней деревне Маалюля, которая подверглась нападению в начале сентября: оставшимся в Маалюле монахиням и детям-сиротам не хватает воды, питания и лекарств, так как через линию фронта затруднена доставка им помощи.

Епископ Мар Силуан Бутрус Ан-Намех передал слова благодарности Русской Православной Церкви и российскому государству за помощь и поддержку. По словам владыки, существуют очень серьезные проблемы с доставкой помощи непосредственно на места. Он рассказал о многовековом опыте межрелигиозной и межконфессиональной дружбы в Сирии. Иерарх отметил, что большое число людей лишились крова и стали беженцами, в стране льется кровь, но христиане Сирии не желают покидать свою родину, хотя многие из них вынуждены это делать.

Диакон Димитрий Сафонов коснулся в своем выступлении встречи делегации сирийских иерархов со Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Кириллом, которая состоялась 8 октября 2013 года. В ходе встречи Патриарх Кирилл особо подчеркнул, что страдания и боль народа Сирии — это также страдания и боль для Русской Православной Церкви. Представитель ОВЦС также рассказал об обеспокоенности Русской Церкви судьбой похищенных 22 апреля 2013 года сирийских христианских иерархов и подчеркнул, что вопрос преследования христиан в мире является для Московского Патриархата одним из приоритетных.

Отвечая на вопросы журналистов, епископ Силуан Петр Ан-Немех рассказал, что христианское духовенство Сирии всеми силами пытается удержать свою паству от оставления родных мест и возлагает большие надежды на результаты конференции по Сирии «Женева-2».