В Украину прибудет десница святого великомученика Георгия Победоносца

30 октября, по благословению Святейшего Патриарха Константинополя и Нового Рима Варфоломея II и Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Владимира и по инициативе Президента Украины Виктора Януковича, из монастыря Ксенофонт Святой Горы Афон в Украину прибудут честные мощи великомученика Георгия Победоносца.

График пребывания десницы святого великомученика Георгия Победоносца в Украине (30.10 - 05.12 2013 ) :

Киево - Печерская Лавра 30.10 - 4.11

Храм Всех Святых г. Киева 4.11 - 10.11

Черниговская епархия , г. Козелец 10.11 - 10.11

Черниговская епархия , г. Чернигов 10.11 - 12.11

Харьковская епархия , г. Харьков 12.11 - 17.11

Донецкая епархия , г. Донецк 17.11 - 21.11

Днепропетровская епархия , г. Днепропетровск 21.11 - 25.11

Белоцерковская епархия , г. Белая Церковь 25.11 - 28.11

Житомирская епархия , г. Бердичев 28.11 - 29.11

Житомирская епархия , г. Житомир 29.11 - 1.12

Львовская епархия , г. Львов 1.12 - 3.12

Спасо - Преображенский собор г. Киев 3.12 - 5.12

Святой великомученик Георгий Победоносец , жил во II - III вв . Вырос в Каппадокии (Малая Азия ) в христианской семье. Вступив в римское войско, святой Георгий своими ратными подвигами заслужил внимание императора Диоклетиана и был назначен одним из старших военачальников. Узнав об указе императора преследовать христиан, Георгий открыто выступил против правителя и призвал всех признать веру во Христа. После восьмидневных тяжелых мучений он был обезглавлен в 303 ( 304 ) году.

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