Патриарх Кирилл: Мы воспринимаем страдания сирийского народа как свои собственные

8 октября, в день памяти преподобного Сергия Радонежского, в Троице-Сергиевой лавре после Божественной литургии и молебна состоялась встреча Святейшего Патриарха Кирилла с присутствовавшей за богослужением делегацией сирийских иерархов.

В составе делегации — епископ Апамейский Исаак, викарий Дамасской епархии (Антиохийский Патриархат), архиепископ Иосиф Абси (Греко-Мелькитская Католическая Церковь), епископ Армаш Налбандян (Армянская Апостольская Церковь, Эчмиадзинский Католикосат), архиепископ Мар Силуан Петр Аль-Немех (Сирийская Ортодоксальная Церковь), архиепископ Самир Нассар (Маронитская Церковь).

Обращаясь к участникам встречи, Святейший Патриарх Кирилл отметил: «Я знаю, что сегодня на вашей родине в Сирии большая беда. Страна разрушается на глазах у всего мира. Еще некоторое время тому назад трудно было себе представить, что такое возможно. Это была мирная, спокойная страна, где успешно развивалась экономика, где мирно жили люди разных религий: и православные, и католики, и мусульмане. Посетив Сирию после более чем десятилетнего перерыва, я не узнал ее — так все изменилось в лучшую сторону. И вот по чьей-то злой воле происходит катастрофа: якобы во имя демократии начинают убивать народ, взрывать мирные дома, начинают уничтожать христиан. Мы знаем, что те, кто совершает эти страшные злодеяния, получают оружие и деньги из-за границы от тех людей, которые стремятся разрушить Сирию».

Его Святейшество подчеркнул: «Вы, конечно, знаете позицию Русской Церкви, мы заняли ее с самых первых выстрелов, прозвучавших в этой стране. И когда уже началась война, я поехал в Сирию и Ливан с тем, чтобы поддержать людей, которые подверглись такой напасти. Тогда еще была надежда, что все можно остановить. А сегодня конфликт разросся до огромных масштабов».

Святейший Патриарх Кирилл рассказал об усилиях, предпринимаемых Русской Православной Церковью для того, чтобы остановить кровопролитие на сирийской земле. В своих миротворческих усилиях она, в частности, взаимодействует с государственным руководством России. «Мы очень рады, что именно из России сегодня раздаются предложения, способные остановить кровопролитие», — сказал Его Святейшество.

В разговоре с сирийскими гостями были затронуты вопросы оказания помощи мирному населению Сирии. «В меру своих сил мы осуществляем гуманитарную помощь, в том числе мобилизуя общественные организации в России — в первую очередь те, с которыми тесно взаимодействуем», − сказал Святейший Владыка, особо упомянув в связи с этим Императорское православное палестинское общество, которое еще в XIX веке помогало арабскому народу — строило школы, больницы, а сегодня вместе с Русской Церковью делает все возможное, чтобы облегчить страдания сирийского народа.

Еще одна болезненная проблема, связанная с сирийским кризисом, — похищение в апреле нынешнего года на севере Сирии иерарха Антиохийской Православной Церкви митрополита Алеппского Павла и митрополита Сирийской Ортодоксальной Церкви мар Григория Иоанна Ибрагима. «Мы очень скорбим в связи с тем, что до сих пор нет никаких известий о наших двух братьях митрополитах, — сказал Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. — Сразу, как только произошла эта беда, я обратился к Президенту В.В. Путину с просьбой предпринять усилия к их разысканию. Я обратился также к Президенту Б. Обаме. В обращении к нему я также настаивал на том, чтобы в Сирии не употреблялась внешняя сила, чтобы не было агрессии против этой страны. Я обратился и к господину Р. Эрдогану. Пока, к сожалению, у нас нет точной информации, что происходит с нашими братьями, однако имеются косвенные свидетельства того, что они живы. Надеемся, что это так. Пока их не вернем, мы не успокоимся».

«Узнав о том, что у вас есть желание приехать в Россию, я был очень рад этому. Хотел с вами встретиться, максимально вас поддержать», — сказал Его Святейшество, обращаясь к прибывшим из Сирии христианским иерархам. Предстоятель Русской Церкви рассказал им о своем посещении Сирии и Ливана в ходе мирного визита в Антиохийский Патриархат в 2011 году, общении с тогдашним Патриархом Антиохийским Игнатием, встрече с иерархами Сиро-Яковитской Церкви. Говоря о беседе с маронитским Патриархом Бeшарой Бутросом ар-Раи и членами Совета католических патриархов Востока, Патриарх Московский и всея Руси Кирилл отметил: «Я приехал как раз тогда, когда все католические иерархи собрались для нашей встречи. Я имел возможность обратиться к ним и почувствовать, что в вопросе Сирии и Ливана, по теме происходящего на Ближнем Востоке мы полностью единомысленны».

Говоря о нынешнем Предстоятеле Антиохийской Православной Церкви, Его Святейшество отметил: «Мы благодарим Бога, что в это очень трудное время Он избрал Своим служителем Патриарха Иоанна. Очень надеемся, что Блаженнейший Патриарх, несмотря на нынешние тяжелые обстоятельства, будет совершать свое служение, поддерживая свой народ, сохраняя веру в сердцах людей». Святейшим Патриархом была выражена надежда, что все христианские иерархи и духовенство в Сирии и Ливане, как никто другой понимая, сколь страшная угроза нависла над христианами в этом регионе, будут всегда единомысленны, будут вместе трудиться во имя прекращения войны в Сирии, чтобы этот конфликт не распространялся на другие страны, в первую очередь, на Ливан, Иорданию, Палестину.

«Ведь если это произойдет, то самым страшным результатом будет исчезновение христиан с Ближнего Востока — колыбели христианства», — напомнил Святейший Владыка, выразив готовность вместе с сирийскими христианами трудиться для того, чтобы как можно скорее прекратилась война, чтобы вернулись беженцы, чтобы все то, что было разрушено, восстановили, чтобы воцарилась мирная жизнь.

В ходе состоявшейся доверительной, сердечной беседы гости рассказали о ситуации в Сирии, народ которой претерпевает великие страдания. «Сирия сегодня несет тяжкий крест, а Россия, подобно Симону Киринеянину, приходит ей на помощь, когда бремя становится невыносимым», — сказал один из участников встречи. Представители сирийских Церквей выразили Святейшему Патриарху глубокую благодарность за поддержку и передали слова приветствия от Предстоятелей своих Церквей.

За братской трапезой с участниками торжеств в Троице-Сергиевой лавре Святейший Патриарх Кирилл в заключительном слове вновь обратился к теме страданий, которые в наши дни испытывают христиане на Ближнем Востоке.

Предстоятель Русской Православной Церкви напомнил, что в результате варварских ударов понес тяжкие разрушения один из древнейших храмов мира, расположенный в сирийском городе Хомс, куда для молитв перед частью Пояса Пресвятой Богородицы еще недавно устремлялись многочисленные паломники из России. Cогласно последним сообщениям, 6 октября в Дамаске в ходе минометно-бомбового обстрела значительно пострадал храм Воздвижения Креста Господня, где в дни официального визита Его Святейшества в ноябре 2011 года проходила выставка, посвященная взаимоотношениям Антиохийского Патриархата и Русской Православной Церкви, а также презентация издания книги «Свобода и ответственность» на арабском языке. Погибли находившиеся в храме христиане.

«Ближний Восток — Палестина, Сирия, Ливан, Иордания — это то место, где возникло христианство. Это земля, по которой ступал Господь наш Иисус Христос; это место, где возникла Иерусалимская Церковь, мать всех Церквей. И что же мы сейчас видим? Десятки тысяч христиан уходят с Ближнего Востока, и, если конфликт распространится, там не останется ни одного христианина», — с тревогой констатировал Святейший Патриарх Кирилл.

«Кому это нужно? Во имя чего сегодня разрушаются дома, во имя чего уничтожаются христиане? Во имя чего в древнем христианском городе Маалюля сегодня идут бои? Когда нам говорят, что это делается во имя демократии и свободы, мы отвергаем подобные доводы, — продолжил Предстоятель Русской Церкви. — Дешево стоит такая "демократия", когда на весы полагается кровь десятков тысяч ни в чем не повинных людей, когда христиане изгоняются из родных мест. И в то время, когда страдают и гибнут во множестве христиане на Ближнем Востоке, ведущие мировые СМИ об этом молчат. Что это за знак? О чем это свидетельствует? В каком мире мы живем, кто властвует в этом мире?».

«Я хотел бы заверить наших братьев, которые приехали из Сирии, что мы воспринимаем страдания сирийского народа как свои собственные, — обратился Святейший Владыка к присутствующим на трапезе иерархам Антиохийского Патриархата и других христианских конфессий Сирии. — В нашей стране тоже уничтожались храмы, тоже проливалась кровь десятков тысяч христиан и тоже во имя "свободы, равенства и братства", — мы через все это проходили».

«Очень надеюсь, что по милости Божией и при самом активном участии Российской Федерации полное изгнание христиан из Сирии удастся предотвратить. Мы молимся об этом, мы в меру сил своих помогаем вам, братья, и будем трудиться для того, чтобы Господь приклонил милость к Сирии и всему Ближнему Востоку», — заключил Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси/Служба коммуникации ОВЦС